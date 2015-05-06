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ثلاث وفيات وإصابات إثر قذائف عشوائية على نجران

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ثلاث وفيات وإصابات إثر قذائف عشوائية على نجران ثلاث وفيات وإصابات إثر قذائف عشوائية على نجران
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تأثر أحد مباني مدارس البنات بنجران نتيجة سقوط المقذوفات

نجران - علي الحياني

    أعلن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المقدم علي بن عمير آل جرمان الشهراني مصرع 3 أشخاص واصابة آخرين بإصابات طفيفة جراء سقوط بعض من المقذوفات مما أدى إلى تضرر بعض منازل المواطنين وبعض السيارات المتوقفة.

وأضاف الشهراني انه تم عقد لجنة الدفاع المدني بمقر مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران والتي قامت مع الجهات المعنية بإيواء عدد من الأسر التي تضررت منازلها والعمل لا يزال جاريا على إعادة الاوضاع.

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