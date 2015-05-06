5 نصائح للعناية بشعر طفلك

يجب على الأمهات الاهتمام بمراعاة بعض العناصر عند استحمام الطفل حيث إن الاستحمام وطريقته يمثل شيئًا لصحة الطفل وخاصة صحة شعره بوجه خاص.

خطوات يجب مراعاتها عند استحمام طفلك للعناية بشعره

>تقول الدكتور نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، كثير من الأمهات يقمن بالاعتناء بصحة شعر أطفالهن بصورة غير سليمة فالكثير منهن يقومن بدهان كمية من الزيوت الشعر قد تضر بشعر الطفل، مؤكدة أن الاهتمام بصحة شعر الأطفال يجب أن تتم وفقًا للخطوات التالية:

>1) دهان شعر الطفل بالزيت الخاص بالأطفال قبل الاستحمام بحوالى 4 ساعات ثم غسله بشامبو الأطفال لإزالة القشرة المتواجدة بالرأس خاصة حديث الولادة.

>2) استخدام الشامبو الخاص بالأطفال وكذلك زيت الشعر الخاص بالأطفال.

>3) دهان شعر الطفل لا يجب أن يتم إلا بعد مرور 7 أيام على ولادة الشعر وغير مسموح بدهان شعر المولود قبل ذلك الوقت.

>4) يجب على الأمهات الحرص على استحمام الطفل مرتين كل أسبوع شتاء وكل يوم صيفا.

>5) تمشيط شعر الطفل باستخدام فرشاة وبرفق.

نصائح وإرشادات هامة للعناية بصحة شعر الأطفال

>وتستكمل د. نهى قائلة: هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية التى يجب على الأمهات مراعاتها للحفاظ على صحة شعر طفلها وأهمها:

>1) يجب استخدام شامبو والزيت الخاص بالأطفال حتى سن عامين للتفادى تعرض الطفل للبعض الأضرار نظرًا لأن مسام الجلد تكون مفتوحة.

>2) إجراء تحليل دم وبول فى حالة تساقط شعر الطفل بصورة ملحوظة أو عدم نموه أيضًا لمعرفة سبب نقص الفتامينات بجسم الطفل.

>3) مسموح باستخدام الزيوت الطبيعة مثل اللوز والزيتون للطفل فى حالة بلوغه ثلاث سنوات.