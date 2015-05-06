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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/5/6

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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/5/6 حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/5/6
يتميز برج الثور بشخصية قوية يمكن الاعتماد عليها ويتحمل المسئولية، يحب عمله كثيرًا ويتقنه، ويحب العمل أكثر من الكلام، فتجد كلامه مقتضبًا وقليلاً، كما أنه قد يثور لأتفه الأسباب.. وعن حظ برج الثور اليوم، ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن هناك فرصا جديدة تظهر أمامك يجب أن تقتنصها سريعًا، خاصة فى مجال عملك، كما يمكنك تأسيس اتجاه جديد ومبتكر فى عملك لم يتطرق أحد من قبلك إليه، وهو ما قد يرشحك لشغل منصب أعلى، كما تتوسع اليوم دائرة أصدقائك بمجموعة جديدة من الأصدقاء.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>لديك فرصة جيدة للتواصل مع شريك حياتك، فى جو من المناقشة يملؤه المحبة، ويمكنك التحدث معه فى كل ما يضايقك، ويجب أيضًا أن تناقش خططك مع الأصدقاء والأقارب، فالمناقشات المكثفة والمشتركة مهمة جدًا بالنسبة لك فى هذه المرحلة، حتى تجد دعمًا منهم.

على مستوى العلاقات العامة


>يمكنك تأسيس علاقات اجتماعية جديدة، بفضل النشاط الذى تتمتع به اليوم، ولكن احذر من تكوين صداقات داخل عملك، واجعلها علاقات سطحية ولكن ادعم زملائك الذين يلجأون إليك لمساعدتهم فى العمل.

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مصر 365

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