حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/5/6

برج السرطان يتميز بالعاطفية والبديهية يحب عائلته وأسرته ويضعهم فى المقام الأول، من أهم صفاته الإخلاص، وتفهم الآخرين والقدرة على التسامح، ولكنه لا يثق فى أحد بسهولة، وتتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أن برج السرطان اليوم سيتمتع بالثقة بالنفس والسلام الداخلى والحيوية والحماس، وهو ما يجعل من حولك يشعرون بالراحة فى وجودك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تنعكس روحك الجميلة والمنفتحة على العالم على عملك بشكل واضح، حيث تزيد إنتاجيتك وتتعاون مع زملائك وسوف تحقق نجاحًا غير متوقع من خلال العمل الجماعى وروح الفريق.
>يتفاعل معك اليوم الأشخاص الذين تقابلهم بإيجابية ويرونك لطيفًا وودودًا، وهو ما يفيدك فى تكوين علاقات اجتماعية جديدة، كما أنك قد تقابل حب حياتك اليوم، ونتيجة لهدوئك الخارجى، يشعر جميع من حولك بالراحة فى وجودك.
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توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية
>تنعكس روحك الجميلة والمنفتحة على العالم على عملك بشكل واضح، حيث تزيد إنتاجيتك وتتعاون مع زملائك وسوف تحقق نجاحًا غير متوقع من خلال العمل الجماعى وروح الفريق.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية
>يتفاعل معك اليوم الأشخاص الذين تقابلهم بإيجابية ويرونك لطيفًا وودودًا، وهو ما يفيدك فى تكوين علاقات اجتماعية جديدة، كما أنك قد تقابل حب حياتك اليوم، ونتيجة لهدوئك الخارجى، يشعر جميع من حولك بالراحة فى وجودك.
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