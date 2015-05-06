حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/5/6

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

"خدوم ويحب مساعدة الآخرين".. هذه أبرز صفات أصحاب هذا البرج بحسب علماء الفلك، كما يتميز بحسه الإنسانى العالى وتضحيته للآخرين ويحب التفكير جيدًا والتأنى قبل اتخاذ أى قرار جديد فى حياته.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم.. ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أنك تتمتع بحالة غير مسبوقة من الهدوء النفسى والوضوح مع ذاتك، لذا فإن هذا أنسب وقت لحل أى خلافات مع الأصدقاء والعائلة، ويجب أن تستغل هذا الأمر فى قضاء وقت رائع مع شريك حياتك.>حياتك المهنية فى أفضل أحوالها بفضل ما تتمتع به من هدوء ووضوح، كما يمكنك اتخاذ القرارات المهمة، فلا تردد واستمع إلى قلبك، وعندئذ سوف تدرك القرار الصائب، وقم بمساعدة زملائك عندما يلجأون إليك، لأنك ستحتاجهم فيما بعد.>اليوم أنت فى أفضل أحوالك مع شريك حياتك، بسبب الأحاسيس الإيجابية التى تملؤك والتى ستشجعك على الانفتاح واكتشاف العالم ومقابلة الناس وعمل الأشياء التى طالما وددت عملها.