حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/5/6

برج الحمل من أكثر الشخصيات المستقلة فى عالم الأبراج، وهو يرمز إلى الطفولة السعيدة، تجده يدور فى فلك نفسه مثل الطفل البرىء ويتميز بالجرأة والنشاط والحيوية والدبلوماسية واللباقة والتحرر والفردية، أما عن حظ برج الحمل اليوم الأربعاء، وتتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أن اليوم يومك، فأنت تتمتع بقدر من الإيجابية وتستطيع تحفيز الآخرين من حولك بسهولة، وسوف تحقق نجاحًا فى عملك إذا قمت بالأعمال الجماعية، كما أنك قد تقابل اليوم حب حياتك. توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>تستطيع اليوم التأثير على من حولك بالطاقة الإيجابية التى تمتلكها، ويمكنك تكوين علاقات اجتماعية وكذلك يمكنك الخروج مع أصدقائك فى رحلات ترفيهية. توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل

>من المتوقع أن تحقق نجاحًا أكبر على مستوى العمل، بفضل ما تمتلكه من روح الفريق والعمل الجماعى، وكذلك روح التفاؤل التى تملأ قلبك تنتقل إلى عملك الذى تحقق فيه التميز والتقدم.

شبكةعيونالإخبارية

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