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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/5/6

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/5/6 حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/5/6
يتميز برج الجدى بأنه يعمل بحرفية عالية ويحب التمسك بالعادات والتقاليد، وعقلانى يحب الإطلاع على كل مجالات الحياة ليجمع أفكارًا عن كل شىء من حوله، وهو من الشخصيات المستقلة.. وعن حظ برج الجدى اليوم الأربعاء يتوقع محمد فرعون، أنك ملئ بالنشاط والحيوية وتشعر بالقيادة والهدوء وهو ما يؤدى لنجاحك فى العمل والحياة، استمتع بوقتك وكون صداقات جديدة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>تنجح فى العمل بفضل الروح التى تتمتع بها اليوم، كما أن القرارات المهمة التى اتخذتها أثبتت صحتها، ويجب أن تتأنى قبل التفكير فى مشروعات جديدة بعملك، ولديك الفرصة لحل خلافاتك ومشاكلك مع زملاء العمل.

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية


>استمتع بوقتك مع شريك حياتك، اخرجا أو اكتشفا أماكن جديدة، وهو ما يؤدى إلى رفع روحك المعنوية، واهتم بأصدقائك وعائلتك أيضًا، ويجب أن تحافظ على صحتك فى ظل ما تشعر به من الحيوية والنشاط.

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مصر 365

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