أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/5/6

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/5/6 حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/5/6
يتميز بأنه صاحب شخصية اجتماعية محبة للحياة والانفتاح والحرية، ويمكن أن تراه خجولاً هادئًا أو تراه عاصفًا غريب الأطوار، ويمتلكون قوة الحدس والبصيرة.. ويتوقع محمد فرعون، خبير الفلك والأبراج، أنك تقف أمام مشكلات لا يمكنك التغلب عليها، ولكن لا تيأس، فإذا غيرت نظرتك للأمور تستطيع حل هذه المشكلات، واطلب المساعدة من المحيطين بك، كما تواجه بعض التقلبات فى حياتك الشخصية يجب أن تتعامل معها بهدوء.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>يجب أن تواجه التراجع فى حياتك المهنية خلال الفترة الحالية، وتعامل مع الأمر كتحدٍ ولا تكن متكبرًا واطلب المساعدة من زملائك، وقم بتغيير نظرتك السلبية للأمور عسى أن تتغير كل حياتك للأفضل.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>يجب أن تغير طريقة تعاملك مع شريك حياتك، لأنك تواجه بعض التقلبات فى حياتك، لذا قاوم الرغبة فى الاختباء، وابذل كل جهدك للاحتفاظ بهدوئك، تذكر أن الآخرين ليسوا بالضرورة على حق، ولكن تذكر أيضًا أن هناك وجهات نظر أخرى، واستمتع ببعض الوقت الخاص بك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى