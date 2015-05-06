حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/5/6

يتميز برج الدلو بأنه صاحب شخصية اجتماعية محبة للحياة والانفتاح والحرية، ويمكن أن تراه خجولاً هادئًا أو تراه عاصفًا غريب الأطوار، ويمتلكون قوة الحدس والبصيرة.. ويتوقع محمد فرعون، خبير الفلك والأبراج، أنك تقف أمام مشكلات لا يمكنك التغلب عليها، ولكن لا تيأس، فإذا غيرت نظرتك للأمور تستطيع حل هذه المشكلات، واطلب المساعدة من المحيطين بك، كما تواجه بعض التقلبات فى حياتك الشخصية يجب أن تتعامل معها بهدوء.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يجب أن تواجه التراجع فى حياتك المهنية خلال الفترة الحالية، وتعامل مع الأمر كتحدٍ ولا تكن متكبرًا واطلب المساعدة من زملائك، وقم بتغيير نظرتك السلبية للأمور عسى أن تتغير كل حياتك للأفضل.
>يجب أن تغير طريقة تعاملك مع شريك حياتك، لأنك تواجه بعض التقلبات فى حياتك، لذا قاوم الرغبة فى الاختباء، وابذل كل جهدك للاحتفاظ بهدوئك، تذكر أن الآخرين ليسوا بالضرورة على حق، ولكن تذكر أيضًا أن هناك وجهات نظر أخرى، واستمتع ببعض الوقت الخاص بك.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>يجب أن تواجه التراجع فى حياتك المهنية خلال الفترة الحالية، وتعامل مع الأمر كتحدٍ ولا تكن متكبرًا واطلب المساعدة من زملائك، وقم بتغيير نظرتك السلبية للأمور عسى أن تتغير كل حياتك للأفضل.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>يجب أن تغير طريقة تعاملك مع شريك حياتك، لأنك تواجه بعض التقلبات فى حياتك، لذا قاوم الرغبة فى الاختباء، وابذل كل جهدك للاحتفاظ بهدوئك، تذكر أن الآخرين ليسوا بالضرورة على حق، ولكن تذكر أيضًا أن هناك وجهات نظر أخرى، واستمتع ببعض الوقت الخاص بك.