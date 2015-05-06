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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/5/6

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/5/6 حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/5/6
يتميز بشخصية موزونة عاقلة وقلب نابض بالانفعالات، فهو شخصية عاطفية وعقلانية فى الوقت نفسه، وهو بارع فى إحاكة الحيل ويحب الانتقام من الذى يؤذيه.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء يرى محمد فرعون، أنك ستواجه بعض الخلافات مع من حولك بسبب محاولتك فرض سيطرتك على الآخرين سواء فى العمل أو حياتك الشخصية ويجب أن تحترم صحتك، لأنك قد أهملتها فى الفترة الماضية بسبب انغماسك فى العمل.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية


>أنت تحقق نجاحات كبيرة فى عملك، ولكن يجب ألا تجعل العمل يأخذك من حياتك الخاصة، ويؤثر على صحتك، لأن هذا سيضرك فيما بعد، ويجب أن تتوقف عن استهتارك بزملائك المنافسين لك، لأنهم سيكرهونك، ويجب أن تقابل الآخرين بشيء من التسامح والصبر والتفاهم.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>يجب أن تتوقف عن فرض سيطرتك على من تحب، لأنه يشعر بالضيق من هذا الأمر وتسبب له الاكتئاب، فهو يحب الحرية، ويجب أيضًا أن تتوقف عن هذا الأمر أيضًا مع كل المقربين منك سواء الأصدقاء أو العائلة.
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مصر 365

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