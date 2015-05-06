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حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/5/6

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حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/5/6 حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/5/6
يتميز برج القوس بأنه برج حيوى ومحب للاستطلاع ويتميز بتفكير فلسفى للبحث حول معانى الحياة ومن الصعب عليك إحباطه لأنه ملئ بالتفاؤل والانفتاح والحيوية وهو يحب التجديد والابتكار.. وعن حظ أصحاب برج القوس اليوم الأربعاء يتوقع محمد فرعون، خبير الفلك، أن الأمور لا تسير معك كما ينبغى، فتجد أن الجميع يعمل ضدك، ولكن يجب أن تظل قويًا وتواجه كل الصعوبات بصبر وهدوء، لأن كل تجربة تمر بها تثقل من خبراتك وتضيف إلى شخصيتك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>تواجهك بعض الصعوبات فى العمل، ولكن يجب أن تواجهها بجرأة، ولا تفقد الثقة فى نفسك وقدراتك، فأنت وحدك تستطيع تغيير كل الأشياء السلبية إلى أحلام وردية، لذا حاول ألا تفقد السيطرة على مشاكلك فى الحياة.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>يتوقع فرعون أنك تواجه أيضًا بعض المشاكل مع شريك حياتك، التى تعرفك من يهتم لأمرك أكثر، لذا استغل أى فرصة للحوار مع شريكك حول مستقبلكما ولحل أى مشاكل بينكما.

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مصر 365

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