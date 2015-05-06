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حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/5/6

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حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/5/6 حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/5/6
يتميز أصحاب بالتفهم والطيبة والقدرة على احتواء الآخرين، وهم شخصيات رومانسية حنونة وحالمة، يحبون التفانى فى العمل والمثابرة والإيجابية.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء، يتوقع محمد فرعون، خبير الفلك، أنك تمر بأفضل أحوالك الصحية وتستمتع بالهدوء النفسى، ولا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك، وسوف تنجح بروح العمل الجماعى وتحقق أهدافك فى الحياة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية


>تنعكس حالتك الصحية والنفسية على عملك، فتمتلك طاقة إيجابية للعمل تتضح لمن يعمل معك، وتستطيع تحقيق النجاح فى العمل الجماعى، لكسب ثقة زملائك، وترتفع روحك المعنوية مع العمل كفريق.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>تستطيع أن تحول علاقتك العاطفية بشريك حياتك إلى علاقة مميزة بأن تذهبا سويًا لعمل نشاط مختلف مثل: الذهاب لحفل موسيقى أو ممارسة الأنشطة الرياضية سويًا.

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مصر 365

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