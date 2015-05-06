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حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/5/6

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حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/5/6 حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/5/6
يتميز برج الميزان بالتوازن فى كل شىء، فهو يحب العدل ويكره الظلم فى حياته، وهو مسالم بطبعه يحب العلاقات الإنسانية ويكره الوحدة، كما أن أسلوبه الراقى وشخصيته تجذب الآخرين إليه.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء، يتوقع محمد فرعون، خبير الأبراج، أنك تواجه موقفاً صعباً لن تتوقعه اليوم، ولكن لا تبالى ولا تحزن فالحياة مليئة بالمفاجآت السعيدة التى تعوضك كل الصعوبات.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية


>تواجه بعض الصعوبات فى عملك ولكن يجب مواجهتها بالصبر والهدوء ويجب أيضاً ألا تضخم هذه المشكلات، لأنك لا تملك الحل الفورى الصحيح لكل مشكلة، واحتفظ بهدوئك الخارجى وابتعد عن العصبية.

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية


>لا تجعل المشكلات التى تواجهها فى عملك تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، فيجب أن تشعره بالأمان والهدوء ومن الأفضل ألا تحكى له مشاكلك فى العمل، حتى لا تثقل عليه، ويجب أن تتنازل لتجد حلول وسطية مع شريكك.

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مصر 365

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