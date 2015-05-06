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حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/5/6

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حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/5/6 حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/5/6
شخصية برج الأسد جذابة وتمتلك نوعًا من الكاريزما وتحب لفت الأنظار، كما تتميز بالقوة والشجاعة والجرأة والطموح العالى والقدرة على تحقيق الإنجازات فى كل المجالات، بحسب ما يرى علماء الفلك والأبراج، وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنهم يواجهون بعض الاختبارات المهمة فى حياتهم ويجب أن يواجهونها بالثقة فى قدراتهم، لأنهم يستطيعون تغيير هذه الظروف إلى الأفضل.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى العمل


>يجب أن تواجه الصعوبات التى تجدها فى العمل بالصبر والهدوء بدلاً من التعصب، وامتنع عن اتخاذ أى قرارات سريعة اليوم، حتى لا تقع فى الخطأ نتيجة التسرع، فكر فى حلول غير تقليدية للمشاكل التى تواجهك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العاطفية


>حياتك العاطفية فى أحسن أحوالها، ولكن يجب أن تكون أكثر حرصًا على مشاعر شريك حياتك، وعدم اعتباره عدوًا لك، فهو يحاول تقديم النصح لك لأنه يحبك فى أفضل حال، ويجب أن تعلم أنك تستطيع تخطى العقبات سريعًا إذا واجهتها بعقل متفتح.

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مصر 365

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