توقعات الأبراج يوم الأربعاء 2015/5/6

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/5/6

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/5/6

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/5/6

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات الاجتماعية:

حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/5/6

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/5/6

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى العمل

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/5/6

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/5/6

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/5/6

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/5/6

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/5/6

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/5/6

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/5/6

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>برج الحمل من أكثر الشخصيات المستقلة فى عالم الأبراج، وهو يرمز إلى الطفولة السعيدة، تجده يدور فى فلك نفسه مثل الطفل البرىء ويتميز بالجرأة والنشاط والحيوية والدبلوماسية واللباقة والتحرر والفردية، أما عن حظ برج الحمل اليوم الأربعاء، وتتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أن اليوم يومك، فأنت تتمتع بقدر من الإيجابية وتستطيع تحفيز الآخرين من حولك بسهولة، وسوف تحقق نجاحًا فى عملك إذا قمت بالأعمال الجماعية، كما أنك قد تقابل اليوم حب حياتك.>تستطيع اليوم التأثير على من حولك بالطاقة الإيجابية التى تمتلكها، ويمكنك تكوين علاقات اجتماعية وكذلك يمكنك الخروج مع أصدقائك فى رحلات ترفيهية.>من المتوقع أن تحقق نجاحًا أكبر على مستوى العمل، بفضل ما تمتلكه من روح الفريق والعمل الجماعى، وكذلك روح التفاؤل التى تملأ قلبك تنتقل إلى عملك الذى تحقق فيه التميز والتقدم.>يتميز برج الثور بشخصية قوية يمكن الاعتماد عليها ويتحمل المسئولية، يحب عمله كثيرًا ويتقنه، ويحب العمل أكثر من الكلام، فتجد كلامه مقتضبًا وقليلاً، كما أنه قد يثور لأتفه الأسباب.. وعن حظ برج الثور اليوم، ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن هناك فرصا جديدة تظهر أمامك يجب أن تقتنصها سريعًا، خاصة فى مجال عملك، كما يمكنك تأسيس اتجاه جديد ومبتكر فى عملك لم يتطرق أحد من قبلك إليه، وهو ما قد يرشحك لشغل منصب أعلى، كما تتوسع اليوم دائرة أصدقائك بمجموعة جديدة من الأصدقاء.>لديك فرصة جيدة للتواصل مع شريك حياتك، فى جو من المناقشة يملؤه المحبة، ويمكنك التحدث معه فى كل ما يضايقك، ويجب أيضًا أن تناقش خططك مع الأصدقاء والأقارب، فالمناقشات المكثفة والمشتركة مهمة جدًا بالنسبة لك فى هذه المرحلة، حتى تجد دعمًا منهم.>يمكنك تأسيس علاقات اجتماعية جديدة، بفضل النشاط الذى تتمتع به اليوم، ولكن احذر من تكوين صداقات داخل عملك، واجعلها علاقات سطحية ولكن ادعم زملائك الذين يلجأون إليك لمساعدتهم فى العمل.>يتميز برج الجوزاء بسرعة البديهة وحدة الذكاء، وقد تجده بشخصيتين متناقضين تمامًا، فقد تجده شخص حساس وخجول ومرة أخرة تراه منفتح ومرح واجتماعى، وهو من الشخصيات الهوائية ومن أروع الأشخاص الذين تقابلهم فى حياتك ولن تشعر معه بالملل أبدًا.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم..ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنه قد حان الوقت لإظهار إمكانياتك الحقيقية فى العمل وهو ما يؤهلك لشغل المسئوليات المهنية الجديدة.>اليوم أنت قادر على العمل بفعالية ونجاح، كما تستطيع إظهار إمكانياتك لرؤسائك وزملاء العمل وتتميز بحسن التصرف وحل المشكلات بعقلانية، وهو ما يجعلك محبوبًا.>يمكنك تكوين صداقات جديدة بسبب ما تتمتع به من إيجابية وتفاؤل وحب، ويمكنك قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء فى رحلة أو سرد القصص الممتعة، ولا تنس عائلتك فيجب أن تهتم بهم أيضًا.>وعلى مستوى علاقتك بشريك حياتك، فالأمور تسير بسلام بينكما ويمكنك أن تقضى معه أمسية رومانسية مختلفة بالذهاب لتناول العشاء فى أفخم المطاعم.>برج السرطان يتميز بالعاطفية والبديهية يحب عائلته وأسرته ويضعهم فى المقام الأول، من أهم صفاته الإخلاص، وتفهم الآخرين والقدرة على التسامح، ولكنه لا يثق فى أحد بسهولة، وتتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أن برج السرطان اليوم سيتمتع بالثقة بالنفس والسلام الداخلى والحيوية والحماس، وهو ما يجعل من حولك يشعرون بالراحة فى وجودك.>تنعكس روحك الجميلة والمنفتحة على العالم على عملك بشكل واضح، حيث تزيد إنتاجيتك وتتعاون مع زملائك وسوف تحقق نجاحًا غير متوقع من خلال العمل الجماعى وروح الفريق.>يتفاعل معك اليوم الأشخاص الذين تقابلهم بإيجابية ويرونك لطيفًا وودودًا، وهو ما يفيدك فى تكوين علاقات اجتماعية جديدة، كما أنك قد تقابل حب حياتك اليوم، ونتيجة لهدوئك الخارجى، يشعر جميع من حولك بالراحة فى وجودك.>شخصية برج الأسد جذابة وتمتلك نوعًا من الكاريزما وتحب لفت الأنظار، كما تتميز بالقوة والشجاعة والجرأة والطموح العالى والقدرة على تحقيق الإنجازات فى كل المجالات، بحسب ما يرى علماء الفلك والأبراج، وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنهم يواجهون بعض الاختبارات المهمة فى حياتهم ويجب أن يواجهونها بالثقة فى قدراتهم، لأنهم يستطيعون تغيير هذه الظروف إلى الأفضل.>يجب أن تواجه الصعوبات التى تجدها فى العمل بالصبر والهدوء بدلاً من التعصب، وامتنع عن اتخاذ أى قرارات سريعة اليوم، حتى لا تقع فى الخطأ نتيجة التسرع، فكر فى حلول غير تقليدية للمشاكل التى تواجهك.>حياتك العاطفية فى أحسن أحوالها، ولكن يجب أن تكون أكثر حرصًا على مشاعر شريك حياتك، وعدم اعتباره عدوًا لك، فهو يحاول تقديم النصح لك لأنه يحبك فى أفضل حال، ويجب أن تعلم أنك تستطيع تخطى العقبات سريعًا إذا واجهتها بعقل متفتح.>"خدوم ويحب مساعدة الآخرين".. هذه أبرز صفات أصحاب هذا البرج بحسب علماء الفلك، كما يتميز بحسه الإنسانى العالى وتضحيته للآخرين ويحب التفكير جيدًا والتأنى قبل اتخاذ أى قرار جديد فى حياته.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم.. ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أنك تتمتع بحالة غير مسبوقة من الهدوء النفسى والوضوح مع ذاتك، لذا فإن هذا أنسب وقت لحل أى خلافات مع الأصدقاء والعائلة، ويجب أن تستغل هذا الأمر فى قضاء وقت رائع مع شريك حياتك.>حياتك المهنية فى أفضل أحوالها بفضل ما تتمتع به من هدوء ووضوح، كما يمكنك اتخاذ القرارات المهمة، فلا تردد واستمع إلى قلبك، وعندئذ سوف تدرك القرار الصائب، وقم بمساعدة زملائك عندما يلجأون إليك، لأنك ستحتاجهم فيما بعد.>اليوم أنت فى أفضل أحوالك مع شريك حياتك، بسبب الأحاسيس الإيجابية التى تملؤك والتى ستشجعك على الانفتاح واكتشاف العالم ومقابلة الناس وعمل الأشياء التى طالما وددت عملها.>يتميز برج الميزان بالتوازن فى كل شىء، فهو يحب العدل ويكره الظلم فى حياته، وهو مسالم بطبعه يحب العلاقات الإنسانية ويكره الوحدة، كما أن أسلوبه الراقى وشخصيته تجذب الآخرين إليه.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء، يتوقع محمد فرعون، خبير الأبراج، أنك تواجه موقفاً صعباً لن تتوقعه اليوم، ولكن لا تبالى ولا تحزن فالحياة مليئة بالمفاجآت السعيدة التى تعوضك كل الصعوبات.>تواجه بعض الصعوبات فى عملك ولكن يجب مواجهتها بالصبر والهدوء ويجب أيضاً ألا تضخم هذه المشكلات، لأنك لا تملك الحل الفورى الصحيح لكل مشكلة، واحتفظ بهدوئك الخارجى وابتعد عن العصبية.>لا تجعل المشكلات التى تواجهها فى عملك تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، فيجب أن تشعره بالأمان والهدوء ومن الأفضل ألا تحكى له مشاكلك فى العمل، حتى لا تثقل عليه، ويجب أن تتنازل لتجد حلول وسطية مع شريكك.>برج العقرب يتميز بشخصية موزونة عاقلة وقلب نابض بالانفعالات، فهو شخصية عاطفية وعقلانية فى الوقت نفسه، وهو بارع فى إحاكة الحيل ويحب الانتقام من الذى يؤذيه.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء يرى محمد فرعون، أنك ستواجه بعض الخلافات مع من حولك بسبب محاولتك فرض سيطرتك على الآخرين سواء فى العمل أو حياتك الشخصية ويجب أن تحترم صحتك، لأنك قد أهملتها فى الفترة الماضية بسبب انغماسك فى العمل.>أنت تحقق نجاحات كبيرة فى عملك، ولكن يجب ألا تجعل العمل يأخذك من حياتك الخاصة، ويؤثر على صحتك، لأن هذا سيضرك فيما بعد، ويجب أن تتوقف عن استهتارك بزملائك المنافسين لك، لأنهم سيكرهونك، ويجب أن تقابل الآخرين بشيء من التسامح والصبر والتفاهم.>يجب أن تتوقف عن فرض سيطرتك على من تحب، لأنه يشعر بالضيق من هذا الأمر وتسبب له الاكتئاب، فهو يحب الحرية، ويجب أيضًا أن تتوقف عن هذا الأمر أيضًا مع كل المقربين منك سواء الأصدقاء أو العائلة.>يتميز برج القوس بأنه برج حيوى ومحب للاستطلاع ويتميز بتفكير فلسفى للبحث حول معانى الحياة ومن الصعب عليك إحباطه لأنه ملئ بالتفاؤل والانفتاح والحيوية وهو يحب التجديد والابتكار.. وعن حظ أصحاب برج القوس اليوم الأربعاء يتوقع محمد فرعون، خبير الفلك، أن الأمور لا تسير معك كما ينبغى، فتجد أن الجميع يعمل ضدك، ولكن يجب أن تظل قويًا وتواجه كل الصعوبات بصبر وهدوء، لأن كل تجربة تمر بها تثقل من خبراتك وتضيف إلى شخصيتك.>تواجهك بعض الصعوبات فى العمل، ولكن يجب أن تواجهها بجرأة، ولا تفقد الثقة فى نفسك وقدراتك، فأنت وحدك تستطيع تغيير كل الأشياء السلبية إلى أحلام وردية، لذا حاول ألا تفقد السيطرة على مشاكلك فى الحياة.>يتوقع فرعون أنك تواجه أيضًا بعض المشاكل مع شريك حياتك، التى تعرفك من يهتم لأمرك أكثر، لذا استغل أى فرصة للحوار مع شريكك حول مستقبلكما ولحل أى مشاكل بينكما.>يتميز برج الجدى بأنه يعمل بحرفية عالية ويحب التمسك بالعادات والتقاليد، وعقلانى يحب الإطلاع على كل مجالات الحياة ليجمع أفكارًا عن كل شىء من حوله، وهو من الشخصيات المستقلة.. وعن حظ برج الجدى اليوم الأربعاء يتوقع محمد فرعون، أنك ملئ بالنشاط والحيوية وتشعر بالقيادة والهدوء وهو ما يؤدى لنجاحك فى العمل والحياة، استمتع بوقتك وكون صداقات جديدة.>تنجح فى العمل بفضل الروح التى تتمتع بها اليوم، كما أن القرارات المهمة التى اتخذتها أثبتت صحتها، ويجب أن تتأنى قبل التفكير فى مشروعات جديدة بعملك، ولديك الفرصة لحل خلافاتك ومشاكلك مع زملاء العمل.>استمتع بوقتك مع شريك حياتك، اخرجا أو اكتشفا أماكن جديدة، وهو ما يؤدى إلى رفع روحك المعنوية، واهتم بأصدقائك وعائلتك أيضًا، ويجب أن تحافظ على صحتك فى ظل ما تشعر به من الحيوية والنشاط.>يتميز برج الدلو بأنه صاحب شخصية اجتماعية محبة للحياة والانفتاح والحرية، ويمكن أن تراه خجولاً هادئًا أو تراه عاصفًا غريب الأطوار، ويمتلكون قوة الحدس والبصيرة.. ويتوقع محمد فرعون، خبير الفلك والأبراج، أنك تقف أمام مشكلات لا يمكنك التغلب عليها، ولكن لا تيأس، فإذا غيرت نظرتك للأمور تستطيع حل هذه المشكلات، واطلب المساعدة من المحيطين بك، كما تواجه بعض التقلبات فى حياتك الشخصية يجب أن تتعامل معها بهدوء.>يجب أن تواجه التراجع فى حياتك المهنية خلال الفترة الحالية، وتعامل مع الأمر كتحدٍ ولا تكن متكبرًا واطلب المساعدة من زملائك، وقم بتغيير نظرتك السلبية للأمور عسى أن تتغير كل حياتك للأفضل.>يجب أن تغير طريقة تعاملك مع شريك حياتك، لأنك تواجه بعض التقلبات فى حياتك، لذا قاوم الرغبة فى الاختباء، وابذل كل جهدك للاحتفاظ بهدوئك، تذكر أن الآخرين ليسوا بالضرورة على حق، ولكن تذكر أيضًا أن هناك وجهات نظر أخرى، واستمتع ببعض الوقت الخاص بك.>يتميز أصحاب برج الحوت بالتفهم والطيبة والقدرة على احتواء الآخرين، وهم شخصيات رومانسية حنونة وحالمة، يحبون التفانى فى العمل والمثابرة والإيجابية.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء، يتوقع محمد فرعون، خبير الفلك، أنك تمر بأفضل أحوالك الصحية وتستمتع بالهدوء النفسى، ولا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك، وسوف تنجح بروح العمل الجماعى وتحقق أهدافك فى الحياة.>تنعكس حالتك الصحية والنفسية على عملك، فتمتلك طاقة إيجابية للعمل تتضح لمن يعمل معك، وتستطيع تحقيق النجاح فى العمل الجماعى، لكسب ثقة زملائك، وترتفع روحك المعنوية مع العمل كفريق.>تستطيع أن تحول علاقتك العاطفية بشريك حياتك إلى علاقة مميزة بأن تذهبا سويًا لعمل نشاط مختلف مثل: الذهاب لحفل موسيقى أو ممارسة الأنشطة الرياضية سويًا.