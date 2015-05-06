أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مدينة بلطيم: 100مليون دولار منحة يابانية تنهى أزمات الرى بقرى المركز

Google+ Print
رئيس مدينة بلطيم: 100مليون دولار منحة يابانية تنهى أزمات الرى بقرى المركز رئيس مدينة بلطيم: 100مليون دولار منحة يابانية تنهى أزمات الرى بقرى المركز
أكد سمير غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ أنه سيتم تطوير محطات الرى بمركز مدينة بلطيم بتكلفة 100 مليون دولار كمنحه يابانية.

وأضاف أنه استقبل اليوم وفدا من سفارة اليابان أعلن خللها الوفد عن تلك المنحة، مشيراً أن المنحة ستحد من الأزمات المتلاحقة فى مياه الرى التى يعانى منها الفلاحون لوقوع قرى مركز بلطيم نهاية مصابات الرى على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن مياه الرى مختلطة بالصرف الصحى نتيجة وجود مصرف كتشنر الذى يحمل المعادن الثقيلة والصرف الصناعى من مصانع المحلة الكبرى.

وأضاف غباشى أنه صحب الوفد خلال جولة لمشاهد نهايات مصبات المياه ومصرف كوتشنر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365