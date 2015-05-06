رئيس مدينة بلطيم: 100مليون دولار منحة يابانية تنهى أزمات الرى بقرى المركز

أكد سمير غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ أنه سيتم تطوير محطات الرى بمركز مدينة بلطيم بتكلفة 100 مليون دولار كمنحه يابانية.

وأضاف أنه استقبل اليوم وفدا من سفارة اليابان أعلن خللها الوفد عن تلك المنحة، مشيراً أن المنحة ستحد من الأزمات المتلاحقة فى مياه الرى التى يعانى منها الفلاحون لوقوع قرى مركز بلطيم نهاية مصابات الرى على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن مياه الرى مختلطة بالصرف الصحى نتيجة وجود مصرف كتشنر الذى يحمل المعادن الثقيلة والصرف الصناعى من مصانع المحلة الكبرى.

وأضاف غباشى أنه صحب الوفد خلال جولة لمشاهد نهايات مصبات المياه ومصرف كوتشنر .