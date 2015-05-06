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مباحث الداخلة تلقى القبض على عاطل بحوزته 5 قطع حشيش بالوادى الجديد

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مباحث الداخلة تلقى القبض على عاطل بحوزته 5 قطع حشيش بالوادى الجديد مباحث الداخلة تلقى القبض على عاطل بحوزته 5 قطع حشيش بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الداخلة من ضبط 5 قطع من مخدر الحشيش بحوزة عاطل فى حملة أمنية نفذتها قوة من مباحث الداخلة والتى تم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 667 إدارى مركز شرطة الداخلة لسنة 2015 وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بالقبض على وافى.ع.ب، 32 سنة عاطل ومقيم مدينة موط بمركز الداخلة بحوزته 5 قطع حشيش والتى تم تحريزها وتحرر بها محضر وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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مصر 365