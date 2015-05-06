Top 10: ظلال العيون لهذا الصيف

استقبلي فصل الصيف بعيون مشرقة ولافتة بمكياج مميّز يُعيد التألق إلى إطلالتك! لذلك، تحتاجين إلى ظلال عيون مناسبة لك. إليك بعض العوامل التي عليك أخذها بعين الاعتبار قبل اختيار هذا المستحضر: ألوان عينيك، ملابسك، شعرك وبشرتك. تابعي التفاصيل، واكتشفي آخر إصدارات ظلال العيون:

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اختاري الظلال المناسبة للون عينيك:

• العيون الزرقاء: يمكنك استكمال لون العين مع الظلال الورديّة، أو الزرقاء، أو البنية، أو البنفسجية، أو البيضاء، أو الذهبية، أو الظلال الفضية.

• العيون الخضراء: من الأفضل أن تقترن هذه العيون بألوان مقابلة لها، كالظلال ذي اللون البنفسجي، أو الخوخي، أو النحاسي.

• العيون البنية: تحتاج إلى مكياج دخاني (سموكي) بالألوان الآتية: الأبيض، أو البيج، أو الشوكولاتة، أو البنفسجي، أو الرمادي، أو الأزرق الداكن.

• العيون العسلية: ننصحك باعتماد الألوان الترابية مثل: البيج، أو البني، أو ألوان الكريما. ويمكنك كذلك اختيار الظلال الرماديّة، التي باستطاعتها جعل العيون تبدو جميلة، من دون أن تكون جريئة جداً.

خطوات تطبيق ظلال العيون:

1. ضعي المرطّب أو الكونسيلر على الجفن باستخدام إسفنجة المكياج بلطف.

2. بعد أن يجفّ المرطّب، ضعي البودرة الشفافة على الجفون.

3. اختاري لون ظلال عيون مناسباً ليكون قاعدة تمهيدية.

4. ضعي هذا الظلال على كامل الجفن. واحرصي على ألا ينزلق تحت العينين.

5.انتقلي إلى الظلال الثاني الذي يجب أن يكون داكناً أكثر من قاعدته، بدرجة أو درجتين.

6. بلّلي الفرشاة قبل وضعها على ظلال العيون.

7. طبّقي اللون على الزاوية الخارجية للعين، واحرصي على ألا تقتربي من تجاعيد الجفن.

8. كثفي الظلال فوق خط الرموش.

9. أضيفي طبقتين من الماسكرا على الرموش العليا والسفلى، واحصلي على مكياج عيون مميّز.

1. " بواتيه سبرينغ" Boitier Spring من لانكوم Lancome

2. "أومبر كوتور" Ombre Couture من جيفنشي Givenchy

3. " أغات ليميتيد أيديشن ماغنيتيك كولور شادوه ديوه" Agate Limited Edition Magnetic Color Shadow Duo من غوتشي Gucci

4. " كوتور باليت كوليكتور" Couture Palette Collector من ايف سان لوران Yves Saint Laurent

5. " أي كولور ديو" Eye Color Duo من توم فورد Tom Ford

6. " شوت فاب تانت" Shoot Fap Teintes من غيرلان Guerlain

7. " هوت نيود باليت" Hot Nudes Palette من بوبي براون Bobbie Brown

8. " زو أي شادوه كولور اكسبلوجن" Colour Explosion The Eyeshadow من دولتشي أند غابانا Dolce And Gabbana

9. " توليدو أيشادو" Toledo Eyeshadow من ماك Mac

10. " فيجويل باليت مايستري" Visuel palette Mystery من سيسلي Sisley

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