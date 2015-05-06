بحث مثير: توجيه صدمة كهربائية للفم يعالج جفافه ويزيد إفراز اللعاب

جفاف الفم وعدم القدرة على إفراز كمية كافية من اللعاب يعد من المشاكل الشائعة بين الكثير من البالغين، وهى تصيب شخصًا واحدًا من بين كل عشرة أشخاص خلال مرحلة ما من مراحل حياتهم، وترتفع فرص الإصابة بها مع التقدم فى العمر كما أنها تعد أحد أعراض مرض السكر، وأيضًا يصاب بها الإنسان حال تناول بعض أدوية السرطان والاكتئاب والقلق والربو والبرد وحب الشباب وارتفاع ضغط الدم والصرع.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة باسيفيك الأمريكية أن الكهرباء هى أحدث صيحة طبية فى علاج مشكلة جفاف الفم، حيث يتم توجيه صدمة كهربائية إلى الفك باستخدام رقاقة مسطحة يبلغ مساحتها 2.5 سم مربع، بحيث يساهم ذلك فى تحفيز وتنشيط الغدد اللعابية تحت الجلدية داخل الفم، وتزداد كمية السوائل التى يتم إفرازها.

وكشفت نتائج أحدث التجارب الإكلينيكية التى أجريت مؤخرًا، وشملت 80 رجلاً وامرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 عامًا، أن استخدام هذه التقنية ساهم فى زيادة إفراز اللعاب بنسبة 13%، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية، ومن المنتظر إجراء المزيد من التجارب خلال الفترة المقبلة للتأكد من فاعليتها.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Journal of Clinical and Experimental Dentistry"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الرابع من شهر مايو الجارى.