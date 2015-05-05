هل تزوج عبد الحسين عبد الرضا؟

رغم غيابه التلفزيوني عن رمضان المقبل، يحرص عملاق الدراما الفنان عبدالحسين عبدالرضا أن يكون حاضراً حتى وإن كان عبر الأثير .

"سيدتي نت" تنشر تفاصيل المسلسل الإذاعي الجديد الذي يجمع نجوم الصف الأول في الكويت لاسيما الثلاثة الكبار عبد الحسين عبد الرضا وسعاد عبد الله وحياة الفهد إلى جانب نخبة من الشباب. إذ يلتقيهم الجمهور عبر الأثير في عمل اجتماعي كوميدي يبث خلال شهر رمضان المقبل بعنوان " رفعت الجلسة".

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية فرج التي يجسدها الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا وهو مندوب في المحكمة. ولكنه يأخذ عمله بشكل جدي جداً حيث أن معظم مصطلحاته خاصة بالمحكمة ويتعامل في المنزل وكأنه قاضي ويقوم دائماً بمساعدة الآخرين، وذلك بسبب خلفيته القانونية. ورغم أن فرج أحيل إلى التقاعد، إلا أنه يستمر بعمله وحرصه على مساعدة من حوله لأنه يعتبر الأمر مسؤولية إنسانية يجب عليه القيام بها في كل الأحوال ، ولديه زوجته أم راشد سعاد عبدالله وابنه راشد ، أما الزوجة فهي امرأة ربة بيت تقرر هي وصديقتها أم عبد الرزاق الذهاب إلى رويده وهي شخصية مشهورة بالأزياء وقدرتها على تطوير من حولها من ناحية الشكل وتقوم بدورها الفنانة حياة الفهد .

على الجانب الآخر فإن رويده أرملة ولديها ابنة تسعى للزواج مرة أخرى وتساعد فرج أبو راشد في المحكمة. ويساعدها في قضيتها. فتقرر الإيقاع به للزواج منه ورغم أن أبو راشد يتجاهل مساعيها في البداية، إلا أنها تستطيع بذكاء الإيقاع به ، على الجانب الآخر تحاول أم راشد جاهدة الحفاظ على زوجها. في هذا السياق الكوميدي تدور أحداث المسلسل الذي يضمّ أيضاً خطوطاً درامية أخرى لجميع شخصيات العمل.

كان ذلك السياق العام لمسلسل "رفعت الجلسة" المقرر بثّه خلال رمضان المقبل عبر أثير إذاعة الكويت. ويجمع نخبة من نجوم الدراما الخليجية في تعاون اعتاده الجمهور الخليجي تحت مظلة وزارة الإعلام الكويتية. وفي هذا السياق عبّر المخرج فيصل المسفر في تصريح خاص لـ" سيدتي نت" عن سعادته بالتصدي لهذا العمل خصوصاً وأنه يلمّ شمل نجوم الصف الأول بالكويت مشيداً بحرص وزارة الإعلام ممثلة في الإذاعة على هذا التوجه الذي من شأنه أن يلبي طلب الجمهور بمتابعة عمل درامي إذاعي لكبار النجوم.

يذكر أن مسلسل " رفعت الجلسه " بطولة عبدالحسين عبد الرضا، سعاد عبدالله، حياة الفهد، سماح، أحمد مساعد، أسامه المزيعل، ابرار المفيدي، عبدالكريم خليل، حسين المفيدي، عبدالحميد الرفاعي، عبدالله القلاف، حسين الرفاعي، عبدالناصر الزاير، اوس الشطي وغيرهم من الفنانين من تأليف انتصار الحداد والمخرج المساعد سعود المسفر ومن إخراج فيصل المسفر.