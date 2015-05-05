عبدالمحسن النمر: أخيراً تحققت أمنيتي

صرح الفنان عبدالمحسن النمر لـ"سيدتي نت" بأنه سيطل على جمهوره في شهر رمضان المبارك من خلال ثلاثة أعمال درامية، مبيناً أنه يشارك في بطولة المسلسل السعودي "منا وفينا"، واعتبر أنه من أهم الأعمال التي شارك فيها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما أنه كان يتمنى أن يتشارك مع زملائه نجوم الفن السعودي في عمل واحد، وأخيراً تحقق ذلك من خلال التلفزيون السعودي.

وأضاف النمر: "أشارك في بطولة مسلسل "لو أني أعرف خاتمتي"، وأراهن على هذا العمل في رمضان، حيث يقدم جرعة درامية عالية على المستوى الفني والنص الدرامي للكاتب إسماعيل عبدالله، وهو من أهم الكتاب في عالم المسرح والدراما، كما تولى الإخراج المميز أحمد يعقوب المقلة، ويضم باقة من نجوم الخليج، ومنهم: غازي حسين، هدى الخطيب، هيفاء حسين"، لافتاً إلى أنه يجسد خلاله شخصية مليئة بالشر.

وأضاف: "كما أشارك في بطولة المسلسل الإماراتي "عامل الجمر"، وهو مسلسل شعبي تدور أحداثه حول بداية التسعينات، وأجسد فيه شخصية ضابط تحري ضمن قالب تشويق وأكشن".

يشار إلى أن مسلسل "منا وفينا" من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون، والمنتج المنفذ مؤسسة جديرة للإنتاج الفني، وتأليف ورشة نص أشرف عليها الفنان عبدالله السدحان وضمت الكاتب عنبر الدوسري والكاتب حسين الراشد والكاتب سعد المدهش، وهو من إخراج أسد فولادكار، وبطولة كل من: عبدالله السدحان، فهد الحيان، حسن عسيري، محمد العيسى، عبدالمحسن النمر، زهرة عرفات، ليلى السلمان، محمد الكنهل، إبراهيم جبر، بدر اللحيد، أحمد شعيب، دانا آل سالم، وغيره