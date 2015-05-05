صفاء سلطان: لماذا غضب الجمهور من صورتي وأنا أدخّن؟

أعربت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عن اندهاشها من الخبر الذي نشر في إحدى المواقع الالكترونية، ويفيد بأن صفاء سلطان نشرت صورة لها وهي تدخّن "الشيشة" الأمر الذي أغضب جمهورها.

فنشرت صفاء عبر حسابها الشخصي على موقع "انستغرام" تعليقاً على هذا الخبر قائلة: "في شغلة لفتت نظري أنه أحد المواقع الالكترونية نزلت هذا الخبر وهو إني أغضبت الجمهور بصورتي مع الأرجيلة "الشيشة" !!!!!! فاجأني هالموضوع جداً لأني ما تعودت يزعل مني حدا وبالأخص الجمهور إلي بحبه وبيحبني فممكن انتوا تقلولي شو القصة المغضبة بالصور".

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