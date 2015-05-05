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بالصور: كارينا كابور بنسخة جديدة من الشمع

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الثلاثاء 05-05-2015 23:17

ليست المرة الأولى التي يطلّ فيها نجوم بوليوود بمجسّماتٍ من الشمع في متاحف العالم.

فقد أطلّت نجمة السينما الهندية Kareena Kapoor بالساري الهندي الأحمر، عندما كُشف النقاب عن تمثالها الشمعيّ في متحف مدام توسو بسنغافورة.

Kareena التي لم تستطع الحضور شخصياً، أثبتت وجودها بتمثالها الشمعي الذي بدا نسخة طبق الأصل عنها بكامل تفاصيلها وأنوثتها ورشاقتها.

وكان قد كشف النقاب سابقاً عن تمثال شمعي لـKareena في متحف مدام توسو بلندن، إلى جانب أسماء كبيرة أخرى من بوليوود، مثل: Shahrukhan، وAishwarya Rai، وHirthik Roshan ، وAmitabh Bachchan و Katrina Kaif.

الجدير ذكره أن Kareena تواصل تصوير فيلمها " Udta Punjab" حيث يشاركها البطولة كلّ من Alia Bahatt وShahid Kapoor.

 

 

 

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