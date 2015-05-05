عبد المنصف: الانضمام للمنتخب؟ الحضري أكبر حافز

لم يفقد محمد عبد المنصف حارس مرمى إنبي الأمل في الانضمام لمنتخب مصر رغم بلوغه 36 عامًا.

وقال حارس الزمالك السابق في تصريحات لقناة الحياة: "مستواي ثابت هذا الموسم رغم تطبيق سياسة الدور مع زميلي علي لطفي".

وتابع: "بالطبع أتمنى المشاركة في جميع المباريات، ولكن ملتزم بقرار الجهاز الفني".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لقد نجحت في الحفاظ على شباكي 9 مباريات، وكان الجهاز الفني للمنتخب شاهدًا على ذلك في مباريات الأهلي ودمنهور والإسماعيلي".

وتابع: "أتمنى الانضمام للمنتخب، ولا يزال المشوار أمامي طويلاً، أبلغ 36 عامًا، والحضري بالنسبة لي أكبر حافز للاستمرار في الملاعب".

وأتم: "أسعى للانضمام لحراس المنتخب شريف إكرامي وأحمد الشناوي ومحمد الشناوي وعلي لطفي".