أخبار مصر العاجلة.. السيسى فى موسكو 9 مايو.. ومباحثات مرتقبة مع بوتين

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها تغطية لاستعدادات رئاسة الجمهورية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا، المقررة 9 مايو الجارى، للمشاركة فى احتفالات الذكرى الـ70 لانتصار روسيا على ألمانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية، والتى يلتقى خلالها نظيره فلادمير بوتين، لعقد مباحثات تتضمن مناقشة العديد من قضايا المنطقة.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية لأولى جلسات محاكمة ريان الصعيد، رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، والتى طالب خلالها بالإفراج عنه لمدة شهر واحد، متعهدًا برد الأموال المستحقة عليه خلال تلك الفترة.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

- رسميا.. السيسى فى روسيا 9 مايو لمشاركة بوتين الاحتفال بأعياد النصر

- مقدمة الرئاسة تسافر موسكو استعدادًا لمشاركة السيسى فى احتفالات النصر

- السيسى يطالب بتكاتف جهود مكافحة الإرهاب خلال لقاء مفوض شئون الهجرة بأوروبا

- تأجيل محاكمة "المستريح" بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 3 يونيو المقبل

- بالفيديو والصور.."المستريح" يطالب المحكمة بالإفراج عنه شهر بكفالة لسداد أموال المواطنين

- بالفيديو.. النيابة بمحاكمة المستريح: المتهم استولى على 176 مليون جنيه من 1660 ضحية

- تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى التخابر مع قطر لجلسة غد 6 مايو

- مجلدات عن "مقرات الرئاسة" وخطابات للمخابرات ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

- ضبط مخالفات مالية وإدارية بمدارس المقطم الدولية المملوكة لسكرتير مرسى

- المتحدث العسكرى: إحباط محاولة إرهابية للهجوم على كمين التأمين بالشيخ زويد

- وزير الدفاع يلتقى نظيره الأسبانى لتوقيع مذكرة تفاهم عسكرى بين البلدين

- إحباط محاولة استهداف قوات الأمن بعبوة ناسفة فى شمال سيناء

- أهالى المتوفى بحجز قسم رشيد يحطمون سيارة مدير النيابة أثناء مناظرة الجثة

- مصدر: النيابة تلقت بلاغا بتعذيب قتيل قسم رشيد قبل وفاته.. والأمن ينفى

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- سقوط طفل فى بالوعة صرف بالمعصرة ووزير الإسكان يحيل المسئولين للتحقيق

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- أخبار مصر للساعة6..المستريح يطلب "شهر إفراج".. والمحكمة تؤجل لـ3 يونيو

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