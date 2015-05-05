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26 ألف جنيه حصيلة تبرعات طلاب جامعة كفر الشيخ لصالح المستشفى الجامعى

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26 ألف جنيه حصيلة تبرعات طلاب جامعة كفر الشيخ لصالح المستشفى الجامعى 26 ألف جنيه حصيلة تبرعات طلاب جامعة كفر الشيخ لصالح المستشفى الجامعى
أكد محمد سعيد "طالب بكلية التربية الرياضية"، أن عددا من طلاب جامعة كفر الشيخ، نظموا حملة لجمع التبرعات من طلاب الكلية، لدعم وتجهيز المستشفى الجامعى، لافتا إلى أن حصيلة التبرعات بلغت 26 ألف جنيه.

وأضاف سعيد، إن الفكرة جاءت عقب الحملة التى دشنها الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، للتوعية بأهمية المستشفى الجامعى التى ستخدم الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، تحت إشراف متخصصين، خاصة أن أبناء المحافظة يعانون من انتشار العديد من الأمراض منها الفشل الكلوى وغيره.

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