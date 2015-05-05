النيل للإعلام يبحث النهوض بالأسواق العشوائية بالمنوفية

عقد ” مصطفي بيومى ” السكرتير العام المساعد بمحافظة المنوفية ندوة حول النهوض بالأسواق العشوائية بالمنوفية وذلك بمقر مركز النيل للإعلام وبحضور أمينة التلاوي مدير المركز ومجموعة من العاملين بقطاعات مختلفة في المحافظة ، وهدفت الندوة الى التعرف على أهم مشاكل الأسواق العشوائية والإنعكاسات الإجتماعية والإقتصادية من تفاقم هذه الظاهرة

> وقد بدأت الندوة بالتعريف بخطورة هذه الظاهرة التي ظهرت بشكل واضح منذ عام 2005 وتفاقمت في الفترة الأخيرة حيث أكد السكرتير المساعد أن إنتشار الأسواق العشوائية تتسبب في العديد من المشاكل على رأسها إشغال هؤلاء الباعة الجائلين للطرق مما يؤدى الى إعاقة وتعطيل حركة المرور بالإضافة الى إرتفاع مُعدلات الجرائم الجنائية، ومن أبرزها جرائم مُخالفة قوانين الباعة الجائلين وتنظيم إشغال الطريق العام ولوائح الصحة العامة، إلى غير ذلك من القوانين واللوائح المُنظمة للصحة وقد أدى ذلك الى إنشار البلطجة و جرائم العنف والمُشاجرات التي تتم بين هؤلاء الباعة وغيرهم من الباعة أو أصحاب المحلات التجارية أو المواطنين بالإضافة الى مُقاومة السلطات .

> وحذر بيومى من ضعف الرقابة الإجتماعية من جانب أجهزة الدولة على هذه الأسواق مما يؤدى الى شيوع الفوضي وتدني الذوق العام والإضرار بحقوق المُستهلكين نظراً لإضطرارهم للشراء من مثل هذه الأسواق العشوائية ومن الباعة الجائلين فيها، دون وجود أدنى ضوابط رقابية أو مُتابعة من جانب أجهزة الدولة المُختصة.

وأضاف الى أن محافظة المنوفية حرصت على الحد من هذه الظاهرة حيث تم تخصيص مبلغ 45 مليون جنيه لتطوير الأسواق العشوائية بالمحافظة ، للبدء بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية كمرحلة أولي بمشاركة الجمعيات الأهلية، كما إنه تم الإتفاق على تحويل جبل التراكمات الموجود بالمحافظة الى متنزة حدائق أسوة بحديقة الأزهر بالقاهرة ، هذا بالإضافة الى المجهودات الأخرى التي تحاول المحافظة من خلالها من ضبط إنتشار الأسواق العشوائية .

وأختتم بيومي الندوة بأهمية تعاون كافة أجهزة الدولة ونشر الوعى بين المواطنين بخطورة إنتشار الأسواق العشوائية وضرورة تبني خطة إعلامية لتعريف المواطنين بدور جهاز الشرطة بأجهزته المُختلفة والتي تعمل في مجال مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية.