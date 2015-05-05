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ضبط شخص بحوزته 12 طربة حشيش بالغربية

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ضبط شخص بحوزته 12 طربة حشيش بالغربية ضبط شخص بحوزته 12 طربة حشيش بالغربية
تمكن الرائد حسام الجارحى، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، تحت إشراف العقيد أسامة المصرى، رئيس منطقة مكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، من ضبط شخص مقيم بمركز كفر الزيات وبحوزته 12 طربة حشيش ومبلغ مالى.

كانت معلومات قد وردت لمفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، بقيام كريم عادل بسيونى، 28 سنة، عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة واعتزام المتهم نقل كمية من المواد المخدرة وترويجها على عملائه، تم عرض المعلومات على اللواء محمد عباس، مساعد المدير لمنطقة وسط وشرق الدلتا، قرر إعداد حملة لضبط المتهم تحت إشراف العقيد أسامة المصرى، رئيس منطقة مكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد حسام الجارحى، مفتش الإدارة، والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم وبحوزته 12 طربة حشيش، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365