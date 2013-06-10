مرسي يصدق على قرار "عمومية الدستورية" بتعيين عدلي منصور رئيسا للمحكمة

كتب : أحمد البهنساوي منذ 14 دقيقة

صدق الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أمس، على قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بتعيين المستشار عدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيساً لها خلفاً للمستشار ماهر البحيري، الرئيس الحالي الذى تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيه الجاري، ببلوغ السن القانونية.

كما وافق الرئيس مرسي على تعيين المستشار رجب سليم، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، نائباً لرئيس المحكمة في المكان الذى يخلو بتعيين النائب الأول رئيسا للمحكمة، لاستكمال تشكيل المحكمة الذي حدده الدستور، وهو رئيس، وعشرة أعضاء، فضلاً عن موافقته على تعيين المستشار حمدان فهمي رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة بدلاً من المستشار رجب سليم.