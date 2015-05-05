Chanel تطلق مجموعة كروز الجديدة في سيؤول

سافر بنا كارل لاغيرفيلد هذا العام إلى مدينة سيؤول في كوريا، حيث عرض مجموعة "كروز 2016" وسط حضور مبهر من نجوم الـK-pop الشهيرين.

وكما تنوعت ألوان هذا العرض فقد تنوعت تصاميمه، حيث شاهدنا الفساتين القصيرة الناعمة والبدل العصرية التي تحمل لمسة المصمم وجنونه المعتاد، ولعل القطع المفضلة لدينا في مجموعة "كروز 2016" هي الجاكيتات الكلاسيكية ومعاطف التويد الرائعة التي جاءت بتطريزات فخمة تحاكي رقي شانيل بألوان عصرية أنيقة.

وقد أعجبنا بالألوان المشرقة التي ظهرت في هذا العرض، حيث قدمت المجموعة ألواناً مختلفة بطبعات عصرية، وأعادت الطبعات المخططة إلى المقدمة من جديد، واختتم كارل لاغيرفيلد عرضه المميز بتقديم نسخته الخاصة من زي الهانبوك التراثي في كوريا فكان ختاماً تكريمياً للتراث الكوري الغني.

ولم تكن أناقة الحضور أقل من أناقة التصاميم المعروضة، حيث تألقت كريستين ستيوارت بفستان أسود قصير من مجموعة الكوتور الأخيرة للدار، وظهرت جيزيل بوندشين ببدلة عملية أنيقة، وقد استغنت النجمتان عن حضور حفل Met Gala لهذا العام حتى تقدما الدعم لكارل لاغيرفيلد باعتبارهما الوجهين الإعلانيين للدار، كما حضر العرض العديد من نجوم K-POP في كوريا.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل التصاميم المعروضة مع صور متفرقة لحضور العرض.