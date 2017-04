إكتشفي ماذا ارتدت نجمات Met Gala 2015

أقيم حفل Met Gala هذا العام تحت عنوان China: Through the Looking Glass، واحتفالاً بتأثير الثقافة الصينية على عالم الموضة طلب من الحضور ارتداء تصاميم مستوحاة من الثقافة الصينية، ويبدو أن هذا الطلب كان أصعب مما نتوقع، اذ شاهدنا العديد من الإطلالات السيئة والمبالغة، وفي السطور التالية نعرض لك أجمل وأسوأ الإطلالات بالتفصيل:

· اللون الأحمر

يبدو أن اللون الأحمر هو أول ما يخطر على بال مصممي الأزياء عند ذكر الصين، حيث تكرر هذا اللون بشكل كبير في إطلالات النجمات على السجادة الحمراء للحفل، منها: إطلالة العارضة جيجي حديد Gigi Hadid الناعمة، وإطلالة أمل كلوني Amal Clooney التي اختارت أحد تصاميم المبدع جون غاليانو.

· تنين صيني

بالغت بعض النجمات في ارتداء التصاميم الصينية فظهرن كمن حضرت حفلاً تنكرياً وليس حفل Met Gala، وقد جاء هذا الخطأ من نجمتين كبيرتين، وهما: سارة جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker، وجينيفر لوبيز Jennifer Lopez، فقد ارتدت الأولى تاجاً كبيراً مبالغاً فيه، واختارت الأخرى فستاناً مزيناً بالتنانين الصينية من Versace.

· أين موضوع الحفل؟

تجنبت بعض النجمات اتباع موضوع الحفل، وقد نجحت بعضهن في الظهور بإطلالات ناعمة وبسيطة، مثل: الممثلة ريس ويذرسبون Reese Witherspoon التي ارتدت فستاناً بسيطاً باللون الأحمر، وصوفيا فيرغارا Sofia Vergara التي بدت متألقة بفستان أبيض جميل.

وعلى الجانب الآخر، لم تنجح بعض النجمات بالحصول على إطلالة جميلة مع أنهن تجنبن موضوع الحفل، ومنهن: مايلي سايرس Miley Cyrus التي ظهرت بلوك غير مفهوم إطلاقاً، بالإضافة إلى كاتي بيري Katy Perry ومادونا Madonna اللتين قامتا بارتداء تصاميم جيرمي سكوت.

وقد ابتعدت الليدي غاغا Lady Gaga عن موضوع الحفل، حيث اختارت كيمونو ياباني من تصميم ألكسندر وانغ، ولكنها بدت متألقة بأسلوبها الخاص.

· الكارداشيانز في حفل Met Gala

يبدو أن قائمة الحضور في هذا الحفل تضم اسماً جديداً من هذه العائلة كل عام، فبعد أن اعتدنا على رؤية كيم كارداشيان وأختها الصغرى كيندال جينر على السجادة الحمراء، ها هي والدتهما تسارع في الانضمام إليهما في حفل هذا العام، وبالحديث عن إطلالاتهن يمكن أن نقول إنها كانت مخيبة للآمال، حيث ارتدت كيم تصميماً شفافاً من Roberto Cavalli، بينما اختارت أختها فستاناً من Calvin Klein، أما والدتهما فقد ارتدت تصميم Balmain باللون الأحمر.

· الأجمل والأسوأ

في نهاية الحفل يمكن أن نحدد ببساطة أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء، وفي المرتبة الأولى تأتي إطلالة الممثلة الصينية فان بينغ بينغ Fan BingBing التي بدت متألقة بإطلالة ملكية من تصميم Christopher Bu، وتتبعها إطلالة النجمة ريانا Rihanna التي اختارت المصمم الصيني Guo Pei ليوقع إطلالتها المبهرة التي غطت السجادة الحمراء، أما في المرتبة الثالثة فنختار إطلالة بي شافر Bee Shaffer التي بدت أنيقة بفستان جميل يحمل تفاصيل صينية جميلة.

أما بالنسبة لصاحبات أسوأ الإطلالات فلابد من أن نذكر 3 أسماء عملاقة، وهي: جينيفر لوبيز، وكاتي بيري، ومادونا، ولا يمكن أن تخلو قائمة أسوأ الإطلالات من اسم كريس جينر.

شاهدي معنا إطلالات النجمات في حفل Met Gala 2015، وشاركينا برأيك.

