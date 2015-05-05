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أجمل الإكسسوارات وأكثرها غرابة في حفل Met Gala

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أجمل الإكسسوارات وأكثرها غرابة في حفل Met Gala أجمل الإكسسوارات وأكثرها غرابة في حفل Met Gala

الثلاثاء 05-05-2015 16:47

الكل يتحدث عن إطلالات النجمات في حفل Met Gala الذي أقيم مساء أمس في مدينة نيويورك، وحضره عدد كبير من النجوم والنجمات ومصممي وعارضات الأزياء، حيث أن بعض هؤلاء النجمات نجحن في اختيار إطلالات رائعة فيما فشل بعضهن الآخر . إلا أنهن بالتأكيد استطعن أن ينسقن إكسسوارات مميزة ومُبتكرة مع إطلالاتهن، استوحينها من موضوع الحفل الأساسي "الصين".
وأكثر ما ركّزن عليه هو إكسسوارات الرأس التي أبدعن في اختيارها، بعضها جاء رائعاً وفخماً جداً مثل اختيارات Rihanna، Kate Hudson، Courtney Eaton، Vanessa Hudgens.. وبعضها كان مبالغاً به كثيراً مثل Sarah Jessica Parker، Blair Voltz Clarke، Lady Gaga، وKaren Elson.
كما اخترن حقائب مستوحاة من المناسبة إما بتصاميم شرقية مستوحاة من الصين، أو بتصاميم فاخرة ومميزة بعضها صمم خصيصاً للحدث، كذلك الأمر بالنسبة للأحذية والأقراط والأساور والعقود وغيرها..
سنتركك الآن مع أجمل الإكسسوارات التي اختارتها النجمات في هذا الحفل لتشاهديها عن قرب وتنتقي منها مايعجبك، وماتعتقدين أنه مبالغ به.

 

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