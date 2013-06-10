شيخ الأزهر: التعليم في عالمنا الثالث يعاني أزمة حقيقية

الاتفاق على تحويل مجلة "الأزهر" إلى مجلة دولية

كتب : وائل فايز منذ 10 دقائق

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن التعليم في دول العالم الثالث يعاني أزمة حقيقية، ولابد من تشخيص صحيح لكل مكامن الداء تمهيدًا لإصلاحه والنهوض به على أسس سليمة.

جاء ذلك خلال لقاء شيخ الأزهر، للدكتور ماجد الشربيني، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وذلك في إطار استعراض جهود أكاديمية البحث العلمي، ومدى الاستفادة منها في معاهد وكليات الأزهر الشريف، حيث أكد الإمام الأكبر على وجوب الاهتمام بالبحث العلمي في كل المجالات؛ فبدون البحث العلمي الدقيق لا يمكن للأمة أن تتحرك وتتقدم.

وأعرب الدكتور ماجد الشربيني عن شكره العميق للأزهر الشريف وإمامه الأكبر لما يبذله الأزهر في مجال العلوم والثقافة، وأبدى الاستعداد لضم الأزهر الشريف لمبادرة الألفية الإنمائية التي ترعاها الأمم المتحدة واشتركت فيها مصر من خلال وزارتي التربية والتعليم والاتصالات وأكاديمية لبحث العلمي، والتي تهدف إلى التوصل لحلّ متكامل لمشكلة التعليم والبحث العلمي.

وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على التعاون في تطوير البحث العلمي في الأزهر الشريف عن طريق تقديم المعلومات وتطوير المراكز البحثية في جامعة الأزهر، والمجلات العلمية التي تصدر عن الكليات الأزهرية، وكذلك في تطوير التعليم في المعاهد الأزهرية، بإدخال أساليب البحث العلمي بمداخل الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي، كما تمّ الاتفاق على تحويل مجلة الأزهر إلى مجلة دولية، وطالبوا بإنشاء مجلة دورية محكِّمة للعلوم الإسلامية تصدر عن الأزهر الشريف.