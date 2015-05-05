العثور على جثة داخل طريق الكباش بالأقصر

عثرت الأجهزة الأمنية بالأقصر، منذ قليل، على جثة مجهولة لشخص فى العقد الخامس من عمره، ملقاة داخل طريق الكباش، أمام شارع سوق سافوى بوسط المدينة.

تلقى اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عصام الدسوقى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد العثور على جثة مجهولة ملقاة بطريق الكباش.

وعلى الفور انتقل فريق بحث بقيادة النقيب محمد عادل، معاون أول مباحث قسم الأقصر، وتبين من المعاينة المبدئية أن الجثة لشاب فى العقد الخامس من عمره، ويرتدى بنطلونًا وقميصًا، ولا توجد أى أوراق تدل على شخصيته.

تم إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة بموقع الحدث، وجار تحرير محضر بالواقعة.