الأردنية حمدان «تنصب» على عادل إمام

كتب : هشام أمين الإثنين 10-06-2013 09:07

تخوض الإعلامية الأردنية دانا حمدان، شقيقة مى سليم وميس حمدان، تجربتها الأولى فى عالم الدراما المصرية فى مسلسل «العراف» أمام الزعيم عادل إمام. عن مشاركتها فى هذا العمل -الذى أهدت «الوطن» مجموعة جديدة من صوره تنشر لأول مرة- تقول «دانا» لـ«الوطن»: «نجاح برنامج (سيسترز سوب) كان وراء ترشيحى للمشاركة فى (العراف)؛ فبعد انتهاء عرضه تلقيّت اتصالاً هاتفياً من مدير إنتاج المسلسل، وفاجأنى بأننى مرشحة لتقديم دور مهم ومؤثر فى مسلسل (العراف) أمام عادل إمام».

وعن وقوفها أمام الزعيم تقول: «لا أستطيع أن أعبر عن سعادتى بالوقوف أمامه؛ فهو مدرسة أتعلم منها كل يوم، ومشهد واحد أمامه يكفينى، كما أن سيناريو العمل الذى كتبه يوسف معاطى رائع، ويعتبر هذا العمل هو شهادة ميلادى فى عالم الدراما المصرية. وقبل أيام من التصوير تلقيت العديد من الاتصالات من أصدقائى، وطلبوا منى التعامل بحذر واهتمام شديد مع هذه الخطوة الفنية، حتى إنهم أصابونى بالرعب وأكدوا لى أن العمل مع عادل إمام خطوة رائعة لكنها صعبة ومخيفة، لكن مع أول يوم للتصوير فوجئت بمجىء عادل إمام إلىّ وتحدّثه معى، ونجح فى كسر حاجز الخوف الذى كنت مصابة به، وطلب منى التركيز مع الكاميرا بشكل معين، كما ساعدنى فى طريقة تقديم بعض المشاهد الصعبة لكى تظهر بشكل متميز، ولم أكن أتخيل أنه شخص متواضع إلى هذه الدرجة، ويتعامل مع الجميع بشكل محترم وراقٍ».

وعن دورها فى المسلسل قالت: «أجسد شخصية فتاة لبنانية تتعرف على عادل إمام، ومع توالى الأحداث يكتشف الجميع أنها فتاة مصرية انتحلت شخصيات مختلفة من أجل النصب على العديد من الرجال، وهى الوحيدة التى تنجح فى خداع عادل إمام والاستيلاء على أمواله».