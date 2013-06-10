أخبار عاجلة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

الأردنية حمدان «تنصب» على عادل إمام

Google+ Print
الأردنية حمدان «تنصب» على عادل إمام الأردنية حمدان «تنصب» على عادل إمام

كتب : هشام أمين الإثنين 10-06-2013 09:07

تخوض الإعلامية الأردنية دانا حمدان، شقيقة مى سليم وميس حمدان، تجربتها الأولى فى عالم الدراما المصرية فى مسلسل «العراف» أمام الزعيم عادل إمام. عن مشاركتها فى هذا العمل -الذى أهدت «الوطن» مجموعة جديدة من صوره تنشر لأول مرة- تقول «دانا» لـ«الوطن»: «نجاح برنامج (سيسترز سوب) كان وراء ترشيحى للمشاركة فى (العراف)؛ فبعد انتهاء عرضه تلقيّت اتصالاً هاتفياً من مدير إنتاج المسلسل، وفاجأنى بأننى مرشحة لتقديم دور مهم ومؤثر فى مسلسل (العراف) أمام عادل إمام».

وعن وقوفها أمام الزعيم تقول: «لا أستطيع أن أعبر عن سعادتى بالوقوف أمامه؛ فهو مدرسة أتعلم منها كل يوم، ومشهد واحد أمامه يكفينى، كما أن سيناريو العمل الذى كتبه يوسف معاطى رائع، ويعتبر هذا العمل هو شهادة ميلادى فى عالم الدراما المصرية. وقبل أيام من التصوير تلقيت العديد من الاتصالات من أصدقائى، وطلبوا منى التعامل بحذر واهتمام شديد مع هذه الخطوة الفنية، حتى إنهم أصابونى بالرعب وأكدوا لى أن العمل مع عادل إمام خطوة رائعة لكنها صعبة ومخيفة، لكن مع أول يوم للتصوير فوجئت بمجىء عادل إمام إلىّ وتحدّثه معى، ونجح فى كسر حاجز الخوف الذى كنت مصابة به، وطلب منى التركيز مع الكاميرا بشكل معين، كما ساعدنى فى طريقة تقديم بعض المشاهد الصعبة لكى تظهر بشكل متميز، ولم أكن أتخيل أنه شخص متواضع إلى هذه الدرجة، ويتعامل مع الجميع بشكل محترم وراقٍ».

وعن دورها فى المسلسل قالت: «أجسد شخصية فتاة لبنانية تتعرف على عادل إمام، ومع توالى الأحداث يكتشف الجميع أنها فتاة مصرية انتحلت شخصيات مختلفة من أجل النصب على العديد من الرجال، وهى الوحيدة التى تنجح فى خداع عادل إمام والاستيلاء على أمواله».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام