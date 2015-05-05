بالصور.. "النور" بمركز كفر الشيخ يوفر مقاعد جديدة لمدرسة "القنطرة الابتدائية"

وفرت أمانة حزب النور بقرية القنطرة البيضاء التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ، عدداً من المقاعد للمدرسة الابتدائية بالقرية، وذلك لوجود عجز بالمقاعد مع الارتفاع الكبير فى كثافة التلاميذ داخل الفصول.

وصُممت المقاعد، وفقاً لمواصفات وزارة التربية والتعليم، وسلمت المقاعد للمدرسة، وتم تحرير محضر استلام من المدرسة، وضم الوفد الحزب المشارك فى تسليم المقاعد حاتم الفخرانى، والمهندس سيد عبد اللطيف، ومعتز الصفتى من مسئولى أمانة الحزب بالقرية.



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المقاعد الجديدة لحزب النور



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أعضاء حزب النور داخل المدرسة لنقل المقاعد الجديدة



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مدير مدرسة القنطرة من عضوى الحزب



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المقاعد الجديدة المهداة من حزب النور



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تحميل المقاعد الجديدة



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المقاعد الجديدة بالمدرسة