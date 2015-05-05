جامعة بنى سويف تقيم حفل تأبين لمؤسسة قسم الأنثروبولوجى

قرر الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، تكريم أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه وبحث فى تخصص الأنثروبولوجى (علم دراية ثقافة الإنسان) مع منح أصحابها من الباحثين الفائزين جوائز مادية سنويًا وذلك تكريمًا لاسم الراحلة الدكتورة علية حسن مؤسس القسم بالكلية.

جاء ذلك خلال حضوره، الاحتفالية التى أقامتها كلية الآداب بالجامعة تأبينًا وتكريمًا للراحلة الدكتورة عليه حسن حسين مؤسسة قسم الأنثروبولوجى بالكلية، ومؤسسة المتحف الإثنوجرافى بمحافظة الوادى الجديد.

>وأهدى رئيس الجامعة، إلى زوجها الدكتور السيد أحمد حامد أستاذ الأنثروبولوجى بمركز البحوث الأفريقية جامعة القاهرة، درع جامعة بنى سويف تكريمًا للراحلة واعترافًا بجهودها فى مجال البحث العلمى.