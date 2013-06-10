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الشيخ العريفي يدعو "أحلام" لترك الغناء.. وأحلام ترد: جزاك الله ألف خير

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الشيخ العريفي يدعو "أحلام" لترك الغناء.. وأحلام ترد: جزاك الله ألف خير الشيخ العريفي يدعو "أحلام" لترك الغناء.. وأحلام ترد: جزاك الله ألف خير

كتب : فاطمة النشابي منذ 58 دقيقة

تمنى الشيخ السعودي، محمد العريفي، أن تترك الفنانة أحلام، عضو لجنة التحكيم في برنامج المسابقات الغنائية "أراب ايدول"، مجال الغناء وتتجه للدعوى الدينية.

حيث كتب العريفي، عبر حسابه الخاص على تويتر، "أختي الكريمة أحلام، أنت مؤمنة، تحبي ربنا، ألا تجعلين اليوم نقطة تحول حياتك، ليدخل رمضان على أحلام "الداعية" بدلاً من أحلام "المغنية"، سأدعو لك".

وفي وقت لاحق، قامت الفنانة أحلام بالرد على الشيخ "العريفي"، عبر حسابها الخاص على تويتر، فكتبت "جزاك الله عني ألف خير، ادعي لي شيخنا محمد العريفي أسأل الله مني ومنك القبول وفي مثقال حسناتك، آمين".

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