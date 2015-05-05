مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين نقل بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق الفرافرة الواحات البحرية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزى وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق .

وكان اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنة محملة بالخضراوات وسيارة نصف نقل على طريق الفرافرة الواحات البحرية، مما أدى لوفاة سامى على طه وإصابة كل من طارق يحيى ومحمد حسنى حسن وسعيد ربيع السعيد، وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة، وقامت إدارة المرور برفع مخلفات الحادث، وتسيير حركة سير السيارات على الطريق، وتحرر محضر بالحادث وتمت إحالته إلى النيابة.