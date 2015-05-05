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ننشر كشوف تعويضات الطريق الدائرى الإقليمى بالمنوفية وتعليمات صرفها

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ننشر كشوف تعويضات الطريق الدائرى الإقليمى بالمنوفية وتعليمات صرفها ننشر كشوف تعويضات الطريق الدائرى الإقليمى بالمنوفية وتعليمات صرفها

أعلن ” اللواء أسامة ” فرج سكرتير عام المحافظة انه إعتباراً من يوم الخميس الموافق 7/5/2015 سيتم صرف مقدمة تعويضات للُملاك الظاهرين فى مسار الطريق الدائري الاقليمي وهم كما هو وارد بالكشوف عن قرية مجريا مركز أشمون بنسبة 25% من مبلغ التعويض.

وأوضح سكرتير عام محافظة المنوفية أنه يتعين على المواطن المستحق تقديم المستندات الاتية ، عقد الملكية ، و بطاقة الحيازة ، وخطاب من الجمعية الزراعية بسلامة البيانات الواردة بالحيازة.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي المواطنين تباعاً بمجرد وصول الكشوفات من المساحة. وسيتم صرف باقي التعويضات بعد العرض والنشر فى الجريدة الرسمية لكافة المواطنين.

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