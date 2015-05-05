ضبط عاطل تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالإكراه بمركز طنطا

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية بالتنسيق مع ضباط الأمن العام من ضبط عاطل مقيم قرية فيشا سليم مركز طنطا تخصص فى سرقة الدراجات النارية "التوك توك" بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم سامى الروينى رئيس مباحث مركز طنطا بقيام "حسن.أ.ع.أ.م" 20 سنة عاطل مقيم بقرية فيشا سليم دائرة المركز بسرقة الدراجات النارية (توك توك) تحت تهديد السلاح والاستيلاء عليها لنفسه، تم عرض المعلومات على اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية فقرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهم قاده العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية ضم ضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع ضباط الأمن العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده بقرية شونى مركز طنطا وبحوزته سكين ودراجة نارية (توك توك - بدون لوحات) ماركة بجاج هندى شاسيه رقم 07133 - موتور 31262 ملك "عمرو.م.م" 15 سنة سائق مقيم بقرية محلة مرحوم دائرة المركز وتم استدعاء الأخير وقرر قيام المتهم باستيقافه وتهديده بسكين كانت بحوزته والاستيلاء على دراجته النارية كرها عنه والهرب.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر 75 أحوال مركز طنطا، وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكاب العديد من الوقائع وبإرشاده تم ضبط دراجة نارية (توك توك - بدون لوحات) ماركة بجاج هندى شاسيه رقم 23248 - موتور 05993 لدى العميل الهارب "محمد.أ.ع" وشهرته (محمد أنبوبة) مقيم بقرية خرسيت دائرة المركز ملك "محمد.ع" 16 سنة سائق مقيم بمدينة تلا -المنوفية ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر 13126 جنح المركز.

كما أرشد عن دراجة نارية (توك توك - بدون لوحات) ماركة بجاج هندى شاسيه رقم 64823 - موتور 27769 لدى العميل الهارب "رضا.أ.ع" مقيم بقرية خرسيت دائرة المركز ملك "يوسف.ر.ع" 15 سنة سائق مقيم منطقة العجيزى أول طنطا، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر 13122 جنح مركز طنطا، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.