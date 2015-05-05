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الكنيسة الإنجيلية تقرر تأجيل الانتخابات لصباح الغد

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الكنيسة الإنجيلية تقرر تأجيل الانتخابات لصباح الغد الكنيسة الإنجيلية تقرر تأجيل الانتخابات لصباح الغد

قرر سنودس النيل الإنجيلى “المجمع الأعلى” للكنيسة الإنجيلية تأجيل الانتخابات على منصب رئيس السنودس وكذلك نائبه، وانتخابات المجلس الملى الإنجيلي لصباح غد الأربعاء.

ويأتي ذلك لكثافة عدد التقارير التي يبحثها سنودس النيل الإنجيلي في جلسته اليوم الثلاثاء.

وفي نفس السياق، شهدت جلسة السنودس، جدلا واسعًا حول لجنة رسامة (تعيين) القسوس بالخارج، حيث رأى بعض الأعضاء أنها تتعدى اختصاصها وتتجاوز حق المجامع الإنجيلية في ذلك.

ويشار إلى أن أبرز المرشحين لرئاسة السنودس خلفًا للدكتور القس جورج شاكر هم “القس سمير صداق راعى الكنيسة الإنجيلية بالمنيا والدكتور القس كمال يوسف راعى الكنيسة الإنجيلية بحدائق القبة، والدكتور القس عاطف مهنى رئيس كلية اللاهوت الإنجيلية، والدكتور القس يوسف بطرس، وعلى منصب نائب الرئيس القس نادي لبيب”.

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