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حافظ سلامة يدعو المواطنين للمساهمة فى بناء مدينة سكنية للأيتام بالسويس

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حافظ سلامة يدعو المواطنين للمساهمة فى بناء مدينة سكنية للأيتام بالسويس حافظ سلامة يدعو المواطنين للمساهمة فى بناء مدينة سكنية للأيتام بالسويس

أرشيفية

دعي الشيخ ” حافظ سلامة ”  أحد أبطال المقاومة الشعبية بصفته رئيس جمعية الهداية الإسلامية المشهرة برقم 23 السويس المواطنين للمساهمة فى بناء مدينة سكنية للايتام على ارض المحافظة.

أضاف سلامة فى بيان أصدره اليوم أن جمعية الهداية الإسلامية تزف لأهالى السويس الباسلة بشري ، بأن محافظة السويس خصصت لها أرض لإقامة مدينة سكنية (بها أكثر من ألف وحدة سكنية ) لإستضافة أبنائها من الأيتام بالقرار رقم 82 لسنة 2013 فى وحدات سكنية مستقلة لكل أسرة بأبنائها لأول مرة بمصر والعالم  ، مع مسجد لإقامة الشعائر الدينية وملحق به مصلى للسيدات ومدرستين للمرحلة الأساسية بنين وأخرى بنات خاصة مجاناً.

بالإضافة إلى وحدة صحية للعلاج. مع مشاغل لجميع الحرف اليدوية وحدائق وساحة رياضية ومحلات للمواد الغذائية بتكلفة بأكثر من المائة مليون جنيه أمام مساكن الحرفيين بفيصل.

وأختتم البيان أن الجمعية ترحب بالمساهمين معها بالمواد العينية من حديد التسليح بأنواعه والأسمنت والزلط والسن والرمال والأخشاب كما تتقبل التبرعات بالحساب رقم 951/11 بنك ” فرع السويس “.

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