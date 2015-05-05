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بالصور.. جراحون بولنديون ينجحون فى زراعة أول حلق فى العالم

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سلطت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز"، الضوء على جراحة نادرة أجريت من قبل باحثين بولنديين، وشملت زراعة أول حلق فى العالم.

وقد عانى المريض الذى يدعى "ميخال" البالغ من العمر 37 عامًا من سرطان الحنجرة فى مراحله المتقدمة، مما يجعل من المستحيل بالنسبة له أن يتنفس، أو الابتلاع ولم يعد قادرا على الكلام أيضًا، وفقًا للصحيفة.

وقام الدكتور آدم ماسيجيويسكى قائد فريق الجراحين، بإجراء عملية زرع للقصبة الهوائية والمرىء والغدة الدرقية مع الغدد المجاورة والعضلات والأعصاب والأوعية الدموية والجلد لهذا المريض.

وقال الجراحين إنه تم أخذ خلايا الحلق من المتبرع فى 11 أبريل الماضى، وإستغرقت عملية الزرع أكثر من 17 ساعة.

وبعد إجراء عملية زرع الحنجرة لـ "ميخال"، ظهر الفريق الطبى من مركز الأورام فى جنوب مدينة جليفيتش البولندية، فى مؤتمر صحفى، وقالوا إن المريض يمكنه الآن ابتلاع المشروبات والمواد الغذائية بكل سهولة، وفقًا للصحيفة.

وفى نهاية المطاف، قال الباحثون إن المريض صار يتناول الطعام، ويتنفس، ويتحدث مثلما نحن جميعًا.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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