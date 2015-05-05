انتحار مريض نفسى شنق نفسه فى شجرة أمام منزله بالأقصر

أقدم مريض نفسى على الانتحار، وقام بشنق نفسه بعد ربط حبل فى شجرة أمام منزله بقرية العديسات التابعة لمركز الطود جنوب الأقصر.

تلقى اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، بلاغا من أسرة الشاب "أبو بكر. ف. م" 25 سنة، مقيم بنجع المهيدات بقرية العديسات قبلى بمركز الطود يفيد بقيام ابنهم بشنق نفسه أمام منزلهم.

وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية أن الشاب يعانى من مرض نفسى، وأنه قام بربط حبل فى شجرة أمام منزله، والطرف الثانى من الحبل حول عنقه وشنق نفسه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى، وتتولى التحقيقات.