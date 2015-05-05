تأجيل محاكمة 13 متهما بـ"حرق سيارة شرطة بحلوان" لـ8 يوليو لغياب المتهمين

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا، من بينهم 3 محبوسين، فى اتهامهم بقضية إحراق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان فى شهر مارس من العام الماضى، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لغياب المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات: التجمهر واستعراض القوة والشروع فى القتل وحيازة أسلحة بيضاء وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص وتكدير السلم العام.

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