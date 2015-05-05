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تأجيل محاكمة 13 متهما بـ"حرق سيارة شرطة بحلوان" لـ8 يوليو لغياب المتهمين

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تأجيل محاكمة 13 متهما بـ"حرق سيارة شرطة بحلوان" لـ8 يوليو لغياب المتهمين تأجيل محاكمة 13 متهما بـ"حرق سيارة شرطة بحلوان" لـ8 يوليو لغياب المتهمين
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا، من بينهم 3 محبوسين، فى اتهامهم بقضية إحراق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان فى شهر مارس من العام الماضى، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لغياب المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات: التجمهر واستعراض القوة والشروع فى القتل وحيازة أسلحة بيضاء وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص وتكدير السلم العام.
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