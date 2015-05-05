6 طرق تحببك فى شرب الماء وتجنبك الشعور بالعطش وتخفض وزنك

الماء ضرورى لتعويض سوائل الجسم فى الصيف

تنقية الجسم من السموم

تنظيف القولون

تحسين الدورة الدموية

محاربة الإرهاق والتعب وحرق الدهون

بقدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة يبدأ الاهتمام بشرب الماء كمكون رئيسى لكل خلايا الجسم ويحافظ على نشاط الخلايا وشريك رئيسى فى كل العمليات الحيوية فى جسم الإنسان ومع ارتفاع حرارة الطقس تبدأ التحذيرات من جفاف خلايا الجسم وضرورة تناول من 8 إلى 12 كوب ماء يوميا أى ما يعادل 3 إلى 4 لترات من الماء.>يقول الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية هذه التحذيرات قد لا تجد صدى من المواطنين ولم نشعر بقيمتها إلا عند حدوث أعراض مرضية يكون سببها جفاف الجسم مع فقدان السوائل الكثيرة فى العرق مثل زيادة لزوجة الدم وارتفاع ضغط الدم وتكوين حصوات بالكلى وزيادة نسبة السموم فى الجسم وغيرها من الأمراض التى يسببها جفاف الجسم>ونظرا لأهمية الماء نقدم لك بعض الطرق السهلة والبسيطة والتى ترغبك فى تناول الماء بكميات كبيرة فى فصل الصيف حتى يصبح كوب الماء له متعة فى التذوق ووقاية وعلاج وحتى نصل فى نهاية اليوم للنسبة المطلوبة للحفاظ على صحة الجسم وإليك بعض هذه الطرق بإضافة القليل من ثمار فصل الصيف والأعشاب وسنحدد فى كل وصفة فائدتها وأهميتها للجسم كما أن هذه الإضافات تجعل من طعم الماء متعة فى التذوق.>أولا: وصفة للماء (لتنقية الجسم من السموم وحرق الدهون ) وتتكون من 2 لتر من المياه النقية مضافا إليه شرائح نصف ثمرة خيار وشرائح نصف ثمرة جريب فروت وشرائح نصف ليمونة وقليل من أوراق النعناع الأخضر ويقلب جيدا ثم يوضع هذا الإناء فى الثلاجة لمدة ساعة قبل التناول وتأتى أهمية هذا الخليط فالخيار مدر للبول فينقى الجسم من السموم كما أن الليمون ينظف جدار الجهاز الهضمى من السموم والنعناع يعطى مذاقا مميزا ويهدئ الأعصاب كما أن الجريب فروت له دور رئيسى فى حرق الدهون.>ثانيا: لعمل خليط من الماء له مذاق الفواكه المميز ومضاد للأكسدة فى نفس الوقت يمكن إضافة شرائح ثمرتين فراولة وشرائح ثمرتين كيوى إلى لترين من الماء النقى ويوضع فى الثلاجة لمدة ساعتين قبل التناول وتكمن قوة هذا المشروب فى احتواء الكيوى على فيتامين Aو Eوهما ضروريان لتخليص الجسم من الجزيئات الشاردة التى تدمر خلايا الجسم كما إنها تنظف القولون من السموم كما أن الفراولة بها معادن وفيتامينات ضرورية لنضارة البشرة وإزالة أعراض الشيخوخة والوقاية من الأورام السرطانية ويمكن إضافة القليل من أوراق النعناع لإضافة مذاق الفواكه بالنعناع المميز.>ثالثا: نقدم طريقة أخرى تتكون من لتر من المياه النقية يوضع بهم 3 عيدان من القرفة وشرائح 3 ثمرات من التفاح وتركه منقوع فى الثلاجة لمدة ثلاث ساعات ويمكن إضافة كميات أكبر من القرفة والتفاح حسب اختيارنا لتقوية المذاق المميز لهذا الخليط وهذا الخليط يحتوى على القرفة التى تحسن الدورة الدموية مما يحفز عمليات الأيض والحرق كما أن التفاح يعتبر مضاد للأكسدة قوى جدا مما يعيد حيوية الجسم وتنشيط وظائف أجهزة الجسم من كوب الماء لإنقاص الوزن وحرق الدهون الموجودة فى وجباتنا الغذائية ويفضل تناوله طوال يوم كامل عند الشعور بالكسل أو عند الشعور بالتعب بعد تناول الوجبات الدسمة ولا يحتوى على أى سعرات الحرارية.>رابعا: ولعمل خليط من الماء متكامل لمحاربة الإرهاق والتعب ولحرق الدهون وتنشيط الأيض والوقاية من السرطان وتخليص الجسم من السموم فى نفس الوقت يتم إضافة شرائح بعض ثمار التوت الأبيض والأحمر وهو متوافر هذه الأيام مع شرائح ثمرة جريب فروت وثمرة ليمون وثمرة خيار وإضافة القليل من أوراق النعناع الأخضر فى لتر من المياه النقية.

خامسا: لعمل خليط خاص بنضارة البشره والشعر ومضاد لالتهابات الجلد فى فصل الصيف يتم إضافة كوبين من قطع البطيخ وكوبين من ثمار الفراولة وعودين روزمارى فى لترين من الماء النقى ويتم خلطها جيدا ثم تصفيته ووضع الخليط المصفى فى الثلاجة لمدة ساعتين قبل التناول.

خليط لحرق الدهون يعتمد على شرب الماء

تقليل الآلام مثل الصداع

>سادسا: لعمل خليط قوى جدا لحرق الدهون وتنقية الجسم من السموم وهذا الخليط مفيد جدا لراغبى إنقاص الوزن فى وقت قياسى مع الحفاظ على صحة الجسم فى نفس الوقت ويتم تحضيره من لتر من المياه النقية يضاف إليه ملعقتين خل تفاح وملعقة عصير ليمون وملعقة قرفه مطحونة وشرائح نصف ثمرة تفاح وتدفئته قليلا ثم وضعه فى الثلاجة لمدة ساعة قبل الاستخدام وهذا الخليط لا يحرق الدهون فقط بل يقلل الشهية تجاه الأكل مما يجعله المشروب المثالى لراغبى الرشاقة.>سابعا: وهناك طرقة اخرى لخليط من الماء يساهم فى تقليل الآلام مثل آلام الصداع وألام العظام علاوة على أنه مثالى لتنقية الجسم من السموم وتحسين كفاءة الجهاز الهضمى وعلاج عسر الهضم ويتكون الخليط من لترين من الماء النقى مضافا له ملعقة جنزبيل مطحون أو شرائح جنزبيل أخضر مع نصف ملعقة عصير ليمون والزنجبيل فى هذا الخليط دوره الرئيسى تسكين الآلام وعلاج عسر الهضم كما أن الليمون يسهم فى تنقية الجسم من السموم وتناول هذا الخليط صباحا يجعل الجسم ملىء بالحيوية والنشاط طوال اليوم وبدون آلام الإرهاق والشد العصبى.