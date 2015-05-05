قنصلية السودان بأسوان تنفى علاقتها بعادة ختان الإناث بالمحافظة

أصدرت القنصلية العامة لجمهورية السودان بمحافظة أسوان، بيانًا اليوم الثلاثاء، تنفى فيه علاقة جمهورية السودان بعادات الختان فى محافظة أسوان، أو غيرها من محافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضح السفير عبد الرحيم سر الختم، نائب القنصل العام لجمهورية السودان بمحافظة أسوان، أن ختان الإناث هو عادة فرعونية قديمة، ولها قصة معروفة لدى الجميع، مؤكدًا أن هذه العادة لا علاقة لجمهورية السودان بأصولها.

وأشار نائب القنصل العام لجمهورية السودان، أن السودان حريصة على القضاء على ظاهرة ختان الإناث وفقًا لبرنامج قومى، نافيًا أن تكون هى التى تدعو له، أو تعلق أصول الظاهرة بها.

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