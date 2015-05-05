أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قنصلية السودان بأسوان تنفى علاقتها بعادة ختان الإناث بالمحافظة

Google+ Print
قنصلية السودان بأسوان تنفى علاقتها بعادة ختان الإناث بالمحافظة قنصلية السودان بأسوان تنفى علاقتها بعادة ختان الإناث بالمحافظة
أصدرت القنصلية العامة لجمهورية السودان بمحافظة أسوان، بيانًا اليوم الثلاثاء، تنفى فيه علاقة جمهورية السودان بعادات الختان فى محافظة أسوان، أو غيرها من محافظات جمهورية العربية.

وأوضح السفير عبد الرحيم سر الختم، نائب القنصل العام لجمهورية السودان بمحافظة أسوان، أن ختان الإناث هو عادة فرعونية قديمة، ولها قصة معروفة لدى الجميع، مؤكدًا أن هذه العادة لا علاقة لجمهورية السودان بأصولها.

وأشار نائب القنصل العام لجمهورية السودان، أن السودان حريصة على القضاء على ظاهرة ختان الإناث وفقًا لبرنامج قومى، نافيًا أن تكون هى التى تدعو له، أو تعلق أصول الظاهرة بها.

- كارثة.. ختان سودانى لفتيات أسوان.. البنات يكشفن أسرار المأساة لـ"اليوم السابع".. وسيدات يتحدثن عن زيارات نص الليل لتشويه الأعضاء الجنسية وسط طقوس "المشاهر قبل الشهر العربى"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية