القوات المسلحه تقيم ساحه رياضية ومجمعاُ لأنتاج الخبز بمنطقة كرداسة

افتتح الدكتور خالد العادلى محافظ الجيزة يرافقة لواء أ .ح توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية العسكرية مجمع إنتاج الخبز والساحة الرياضية الذي اقامتهما القوات المسلحة بقرية كفر حكيم بمنطقة كرداسة على مساحة ثمانية الف متر مربع لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة بها ، والذي ياتي فى اطار دعم جهود الدولة فى الارتقاء بالبنيه الاساسيه الوحدات الانتاجية والمنشات الترفيهية والرياضيه و التي اقامتها القوات المسلحة فى العديد من المحافظات للمساهمه في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

أقيم المخبز على مساحة (1500) متر مربع ويعمل بطاقة انتاجية(15) الف رغيف فى الوردية الواحدة ، بالإضافة إلى عنبر لتخزين الدقيق وخامات الإنتاج وعدد من المباني الادارية ومنفذ لخدمة المواطنين .

وقد روعي تطبيق كافة معايير الجودة والسلامة المهنية خلال كافة مراحل الانتاج ، وتتحمل مديرية التموين مسئولية توفير الحصص اليومية من الدقيق والإشراف علي توزيع الانتاج بمنافذ التوزيع والمخابز التابعة لها بالمحافظة.

وقد اقيمت الساحه الرياضيه على مساحة 6500 الف متر مربع وتضم ملاعب رياضية تشمل كرة خماسيه وكرة الطائره والسله وقاعه للإعداد البدنى وكافيتريا ومبنى ادارى، بالاضافه الى مناطق للانشطه الترفيهيه والخدميه ومنطقة لالعاب الاطفال.

فضلا عن المتنزهات والمساحات الخضراء التى تدخل الراحه والبهجه فى نفوس الزائرين وتخفف عنهم وطأة ضغوطهم اليوميه وذلك لخدمة ابناء المحافظه وايجاد متنفس ومساحات خضراء وملاعب رياضيه يمارس فيها الشباب انشطتهم المختلفه .

يأتى ذلك تنفيذاُ لخطة التطوير للقرى الاكثر احتياجا على مستوى الجمهورية .

حضر الافتتاح مدير امن الجيزة وعدد من قادة القوات المسلحة والاجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة .