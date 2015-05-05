أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ السويس يتفقد امتحانات آخر العام لسنوات النقل بالمدارس

Google+ Print
قام اللواء العربى السروى محافظ السويس صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة امتحانات نهاية العام الدراسى 2014و2015 لسنوات النقل للمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالسويس، وبدأ الجولة بمتابعة امتحان مادة اللغة العربية للصف الثانى والثالث الابتدائى بمدرسة التعاونيات الابتدائية بالحرفيين بحى فيصل.

وتفقد المحافظ أيضا مدرسة موسى بن نصير التجريبية الرسمية للغات بمنطقة الزراير بحى السويس، لمتابعة امتحان مادة اللغة العربية بلجان الصف الثانى والثالث الابتدائى ولجان الصف الأول والثانى الإعدادى ولجان الصف الأول والثانى الثانوى بالمدرسة.

كما تفقد المحافظ لجان مدرسة السويس الثانوية بنون بحى السويس، لمتابعة سير الامتحانات بسنوات النقل بالصف الأول والثانى الثانوى.

ويتقدم للامتحان فى المرحلة الابتدائية 50592 تلميذاً وتلميذة فى صفوف النقل من الثانى وحتى الخامس الابتدائى، وفى المرحلة الإعدادية فتقدم للامتحان من الصف الأول 14843 طالباً وطالبة والصف الثانى 10768 طالباً وطالبة.

أما المرحلة الثانوية فيؤدى الامتحان فى الصف الأول 3729 طالباً وطالبة وفى الصف الثانى 3648 طالباً وطالبة.

رافق المحافظ فى الجولة عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم والعميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل، واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وقيادات مديرية التربية والتعليم ومديرى المدارس.

جانب من الجولة -اليوم السابع -5 -2015
>

جانب من الجولة

المحافظ داخل إحدى اللجان -اليوم السابع -5 -2015
>

المحافظ داخل إحدى اللجان

المحافظ ومدير التعليم -اليوم السابع -5 -2015
>

المحافظ ومدير التعليم

داخل إحدى اللجان بمدرسة ابتدائى -اليوم السابع -5 -2015
>

داخل إحدى اللجان بمدرسة ابتدائى


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365