بالصور.. محافظ السويس يتفقد امتحانات آخر العام لسنوات النقل بالمدارس

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة امتحانات نهاية العام الدراسى 2014و2015 لسنوات النقل للمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالسويس، وبدأ الجولة بمتابعة امتحان مادة اللغة العربية للصف الثانى والثالث الابتدائى بمدرسة التعاونيات الابتدائية بالحرفيين بحى فيصل.

وتفقد المحافظ أيضا مدرسة موسى بن نصير التجريبية الرسمية للغات بمنطقة الزراير بحى السويس، لمتابعة امتحان مادة اللغة العربية بلجان الصف الثانى والثالث الابتدائى ولجان الصف الأول والثانى الإعدادى ولجان الصف الأول والثانى الثانوى بالمدرسة.

كما تفقد المحافظ لجان مدرسة السويس الثانوية بنون بحى السويس، لمتابعة سير الامتحانات بسنوات النقل بالصف الأول والثانى الثانوى.

ويتقدم للامتحان فى المرحلة الابتدائية 50592 تلميذاً وتلميذة فى صفوف النقل من الثانى وحتى الخامس الابتدائى، وفى المرحلة الإعدادية فتقدم للامتحان من الصف الأول 14843 طالباً وطالبة والصف الثانى 10768 طالباً وطالبة.

أما المرحلة الثانوية فيؤدى الامتحان فى الصف الأول 3729 طالباً وطالبة وفى الصف الثانى 3648 طالباً وطالبة.

رافق المحافظ فى الجولة عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم والعميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل، واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وقيادات مديرية التربية والتعليم ومديرى المدارس.



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جانب من الجولة



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المحافظ داخل إحدى اللجان



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المحافظ ومدير التعليم



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داخل إحدى اللجان بمدرسة ابتدائى