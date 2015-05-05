تأجيل قضية«محاولة الهروب من قسم الموسكى» إلى جلسة 8 يونيو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا، على خلفية اتهامهم بمحاولة الهروب من قسم الموسكي، وهي الواقعة التي تعود إلى 24 يونيو 2014 ، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لسماع الشهود، إلى جانب قرار المحكمة بندب محامين عن 10 متهمين بالدعوى.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه النقيب حسين أحمد، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات قسم الموسكي، إلى جانب اتهام المتهم العاشر والحادي عشر بحيازة مخدر الترامدول.